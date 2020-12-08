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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 948 из 948«1...946947948
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 06:49
#14206
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Так понял что "самый умный"
Который за морем, себя сам таким назначил. Почему то.
Другие не хотят этого признавать.
Самозванец мол. И ума мало.
Вообщет то кто задает много вопросов не может быть "самым умным"по определению.
А вопросов очень много.

.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9163
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 07:56
#14207
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Цитата:
alex_60:
Вообщет то кто задает много вопросов не может быть "самым умным"по определению. А вопросов очень много.

"Самый любознательный" меня вполне устроит :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 09:10
#14208
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Цитата:
maxsaf:
"Самый любознательный" меня вполне устроит


зачет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 09:48
#14209
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Цитата:
drakon:
Тогда тем более, станут..


похоже не станут.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;
а вот у россиян шанс очень попасть на ЧМ2022.
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;
но хорваты сильны. во главе с Лукой Модричем.
Фавориты в группе.

[Исправлено: alex_60, 08.12.2020 - 09:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:12
#14210
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прошелся сейчас в обед по центру.
8 декабря, 23 дня до Нового 2021 года.
но ни одного признака что это так и будет в Костанае,
и придет Новый Год, -не нашел.
ни на одном здании, в том и числе и торговых,
не даже цифр 2021. нет ни одной надписи Жаңа жылыңызбен
нет ни одного квадратика льда для горок,лабиринтов,
нет снега для снежных бабаев.
нет никакой абсолютно подготовки к установке елок,
ни в парке, ни на площади, ни между мартом и цумом.
надеюсь хоть что то поставят все таки,елку например.
и да,часы на башне отстают на пять минут.
вспомнилось.
//Пять минут... Пять минут...
Бой часов раздастся вскоре//

[Исправлено: alex_60, 08.12.2020 - 13:26]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9163
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:21
#14211
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Цитата:
alex_60:
и придет Новый Год, -не нашел.

Придет, ближе к концу Марта )) :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7058
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:23
#14212
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Цитата:
alex_60: но ни одного признака что это так и будет в Костанае, и придет Новый Год, -не нашел.

не там ходите... у меня дети уже возле дома нарядили

А у чиновников сменилась политика: Новый год - рассадник коронавируса?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9163
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:25
#14213
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Цитата:
alex_60:
нет никакой абсолютно подготовки к установке елок,

У нас вообще по другому тут. С 24-25 ноября примерно начинается движуха. Украшают улицу, здания, весь месяц все горит и мигает. Проходит Рождество - и как специально, как по команде практически на следующий день выкидывают елки, выключают огни, как будто нового года не существует. Так тоже стремно :-x :oops: :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:34
#14214
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Цитата:
maxsaf:
У нас вообще по другому тут. С 24-25 ноября примерно начинается движуха. Украшают улицу, здания, весь месяц все горит и мигает


так и у нас же так было,
ходили акиматовские в конце ноября,заставляли в принудительном порядке
организации,магазины...
украшать гирляндами, световыми и цветовыми эффектами,да еще требовали
чтобы они повыкрутастей были. а нет так по простому.
и в начале декабря все мигали и сверкало.
вход в парк помню целое произведение исскуства был.
все эти олени на развязках в окружении гирлянд.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:38
#14215
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Цитата:
maxsaf:
Проходит Рождество - и как специально, как по команде практически на следующий день выкидывают елки,


ну у нас не так.
Рождество(ну не все), Новый год,Рождество, Старый новый год.
поэтому по любому елка должна стоять до 14 января.
ну а горки до марта стояли.(или февраля?)

[Исправлено: alex_60, 08.12.2020 - 13:39]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2018
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:39
#14216
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2018
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:46
#14217
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Цитата:
alex_60:
ну а горки до марта стояли.

Не только горки...

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9163
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 13:52
#14218
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Представляю, какие тосты будут для проводов 2020 года. Кстати, до KZ2030 всего 10 лет остается. Или все планы перенесли на 2050?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 14:18
#14219
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в прошлом году елку поставили на площади 18 декабря.
2019
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 14:25
#14220
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а вот что обсуждали во флуде 8 декабря 2019.
флуд_081219
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