Re: Найдено удостоверение личности. Люди добрые, поможем найти...

Отправлено: - 19:36

как то жена нашла удостоверение у подъезда.я решил отдать его в опорный пункт на Чехова.там не знали.что с ним делать и мурыжили меня что?где?когда?пишите объяснительную.потом направили в гор отделс этим же удостоверением там тоже встретили не очень.следующий раз я подумаю стоит ли обращаться в эти ограны с таким вопросом и вообще подымать утерянный кем то документ.