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≡ Найдено удостоверение личности. Люди добрые, поможем найти хозяина!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40483
Найдено удостоверение личности. Люди добрые, поможем найти хозяина!
Отправлено: 07.12.20 - 13:55
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Найдено удостоверение личности на имя Абилов Абраш Атаевич 1964 года рождения, на остановке маг. Юбилейный (рядом магазины Хороший и Белый Ветер). За удостоверением обращаться в цветочный бутик на остановке маг. Юбилейный. Город Костанай
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20592
Re: Найдено удостоверение личности. Люди добрые, поможем найти...
Отправлено: 07.12.20 - 13:55
#1
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А деньги, тоже нашли?... :lol: ;-)
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
98
Re: Найдено удостоверение личности. Люди добрые, поможем найти...
Отправлено: 07.12.20 - 19:36
#2
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как то жена нашла удостоверение у подъезда.я решил отдать его в опорный пункт на Чехова.там не знали.что с ним делать и мурыжили меня что?где?когда?пишите объяснительную.потом направили в гор отделс этим же удостоверением там тоже встретили не очень.следующий раз я подумаю стоит ли обращаться в эти ограны с таким вопросом и вообще подымать утерянный кем то документ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4292
Re: Найдено удостоверение личности. Люди добрые, поможем найти...
Отправлено: 08.12.20 - 01:01
#3
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Если Публикуете утерянные доки, значит скоро черед за котами, которых выгнали за обсык хозяйских тапочек
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s
§ svet2020
(Пользователи)
Регистрация:
07.12.20
Сообщений:
1
Re: Найдено удостоверение личности. Люди добрые, поможем найти...
Отправлено: 08.12.20 - 12:50
#4
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Нашёлся! Вчера забрал, сразу после публикации. Спасибо всему коллективу НГ за помощь!!! Вы лучшие!!! Всем добра! ;-) 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9163
Найдено удостоверение личности. Люди добрые, поможем найти хозяина!
Отправлено: 08.12.20 - 13:29
#5
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Дракон уже и тут подружиться успел)) денег хоть хватит всем друзьям подарочек к рождеству прислать? :lol:
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