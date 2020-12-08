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≡ Казахстан не поддержал решение ООН об исключении каннабиса из списка особо опасных наркотиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40483
Казахстан не поддержал решение ООН об исключении каннабиса из списка особо опасных наркотиков
Отправлено: 08.12.20 - 10:14
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В МИД страны пояснили, что исключение каннабиса из "списка IV" не говорит о его легализации и не несёт ослабления международного контроля за веществом.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13469
Re: Казахстан не поддержал решение ООН об исключении каннабиса...
Отправлено: 08.12.20 - 10:14
#1
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Цитата:
Использование марихуаны в медицинских целях

Источник:

Кто-нибудь может пояснить - какие это медицинские цели? От каких болезней?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9906
Казахстан не поддержал решение ООН об исключении каннабиса из списка особо опасных наркотиков
Отправлено: 08.12.20 - 10:27
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Кто-нибудь может пояснить - какие это медицинские цели? От каких болезней?


так пишут
//Она используется от тошноты при химиотерапии, для улучшения аппетита у больных СПИДом, а также против хронических болей и мышечных спазмов[1][2], обладает противоопухолевым действием[3].
Есть данные о возможном антипсихотическом действии не-психоактивного компонента конопли каннабидиолаю
Также клинически изучено и подтверждено положительное действие конопли при глазных заболеваниях,
В ряде стран показанием для применения медицинского каннабиса являются также следующие заболевания:Хроническая непрекращающаяся боль (особенно боль, ассоциированная с онкологическими заболеваниями, дегенеративными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, системными ревматическими заболеваниями и иммунопатологическими состояниями, нейропатическая боль и боль при глаукоме);Спастичность и связанная с ней боль при рассеянном склерозе или повреждении спинного мозга; спастичность, существенно ограничивающая подвижность и мобильность или дыхательную функцию пациента; гиперкинез как результат неврологического заболевания или других патологических состояний или осложнений, возникших в результате неврологического заболевания или травмы позвоночника с повреждением спинного или головного мозга; неврологический тремор при болезни Паркинсона и другие неврологические заболевания по решению медицинского специалиста;Тошнота, рвота, для стимуляции аппетита во время лечения рака или ВИЧ инфекции;Синдром Туретта;Дерматозы и поражения слизистых оболочек (применяются наружные формы медицинского каннабисасвязанных с повышением внутриглазного давления (под действием каннабиса давление внутри орбиты понижается на 50%///
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7613
Re: Казахстан не поддержал решение ООН об исключении каннабиса...
Отправлено: 08.12.20 - 10:28
#3
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Для улучшения аппетита у больных принимающих лекарства от СПИДа.
От тошноты,при химиотерапии.
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