Отправлено: - 10:27

Victor Yang:

Кто-нибудь может пояснить - какие это медицинские цели? От каких болезней?

Цитата:так пишут//Она используется от тошноты при химиотерапии, для улучшения аппетита у больных СПИДом, а также против хронических болей и мышечных спазмов[1][2], обладает противоопухолевым действием[3].Есть данные о возможном антипсихотическом действии не-психоактивного компонента конопли каннабидиолаюТакже клинически изучено и подтверждено положительное действие конопли при глазных заболеваниях,В ряде стран показанием для применения медицинского каннабиса являются также следующие заболевания:Хроническая непрекращающаяся боль (особенно боль, ассоциированная с онкологическими заболеваниями, дегенеративными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, системными ревматическими заболеваниями и иммунопатологическими состояниями, нейропатическая боль и боль при глаукоме);Спастичность и связанная с ней боль при рассеянном склерозе или повреждении спинного мозга; спастичность, существенно ограничивающая подвижность и мобильность или дыхательную функцию пациента; гиперкинез как результат неврологического заболевания или других патологических состояний или осложнений, возникших в результате неврологического заболевания или травмы позвоночника с повреждением спинного или головного мозга; неврологический тремор при болезни Паркинсона и другие неврологические заболевания по решению медицинского специалиста;Тошнота, рвота, для стимуляции аппетита во время лечения рака или ВИЧ инфекции;Синдром Туретта;Дерматозы и поражения слизистых оболочек (применяются наружные формы медицинского каннабисасвязанных с повышением внутриглазного давления (под действием каннабиса давление внутри орбиты понижается на 50%///