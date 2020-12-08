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Участок в водоохранной полосе - Иск бассейновой инспекции к епархии православной церкви рассматривает суд в Костанае
Участок в водоохранной полосе - Иск бассейновой инспекции к епархии православной церкви рассматривает суд в Костанае
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