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≡ Участок в водоохранной полосе - Иск бассейновой инспекции к епархии православной церкви рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40481
Участок в водоохранной полосе - Иск бассейновой инспекции к епархии православной церкви рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 08.12.20 - 00:58
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Инспекция установила, что данный участок был распахан субъектом и возведены 5 объектов: крытый металлический навес для хранения сельхозинвентаря, помещение для охраны, санитарное помещение , навес для хранения дров и теплица.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4292
Re: Участок в водоохранной полосе - Иск бассейновой инспекции к...
Отправлено: 08.12.20 - 00:58
#1
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Я думал нынче народ просвещенный будет обходить религиозные объекты в силу своей занятости , а тут все наоборот, даже попы ходят в норковые рясах и трясут золотые кадила.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Участок в водоохранной полосе - Иск бассейновой инспекции к епархии православной церкви рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 08.12.20 - 01:35
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Я думал нынче народ просвещенный будет обходить

Просвещенные как обходили, так и обходят 8-)
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