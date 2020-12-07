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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 947 из 947«1...945946947
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:50
#14191
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Цитата:
abaika95:
тут иностранные СМИ и грантоеды ещё и подстрекательством занимаются

Тут это где? Давайте сначала с этим определимся. Чтобы потом не говорили что это был САРКАЗМ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:52
#14192
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Цитата:
abaika95:
У вас радио свободы о чем пишет? А Басе свое есть?) И не говорите что нету,не поверю всеровно)

Понятия не имею.НГ - лучшие!))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:56
#14193
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Циатат-/Тут это где? Давайте сначала с этим определимся. Чтобы потом не говорили что это был САРКАЗМ/



Тут это тут,не у вас и не там,а ТУТ!)



Циатат-/Понятия не имею.НГ - лучшие/


Лицемер)

Пока своя страна прозебает без активных граждан из числа мигрантов, эти самые активные граждане читают иностранные СМИ) не туда воюете)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 22:06
#14194
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Цитата:
abaika95:
Пока своя страна прозебает без активных граждан из числа мигрантов, эти самые активные граждане читают иностранные СМИ) не туда воюете)

Не, я с вами надолго. До последнего русскоязычного :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 22:06
#14195
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Цитата:
abaika95:
Тут это тут,не у вас и не там,а ТУТ!)

Точно? Не в Украине? Вы хорошо подумали?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 22:39
#14196
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Циатат-/Не, я с вами надолго. До последнего русскоязычного/

А пффф всего то)) недолго осталось



Циатат-/Точно? Не в Украине? Вы хорошо подумали?))/


Если у вас тут то вы сразу украину представляете а у нас тут это тут)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 22:41
#14197
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Цитата:
abaika95:
А пффф всего то)) недолго осталось

Ну и все, расслабьте булки тогда ))

Цитата:
abaika95:
Если у вас тут то вы сразу украину представляете а у нас тут это тут)

Где конкретно? Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))

[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 22:42]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 23:02
#14198
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Циатат-/Ну и все, расслабьте булки тогда/


Чтобы вы сразу появились?) Вы же вроде как спец по булкам,котлеткам и яйцам босса?))



Циатат-/Где конкретно? Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))/


Тупите вы,а остальные просто над вами прикалываются) выж за клоуна уже тут) благо что канадского....
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 23:08
#14199
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Цитата:
abaika95:

Да у вас тоже неплохо получается, Соколовскими методами))
Ладно. БАСЕ. че с ними собираетесь делать. Выгнать из Интернета? :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6050
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 23:43
#14200
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Цитата:
maxsaf:
Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))

Лучше быть умным и иногда тупить, чем... Ну и иногда умничать :lol: :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 00:13
#14201
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Цитата:
elektron:
Лучше быть умным и иногда тупить, чем... Ну и иногда умничать

Вы уже разобрались, кто кому пароли разглашают?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6050
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 00:21
#14202
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Цитата:
maxsaf:
кто кому пароли разглашают?))

Ну как бы сразу. Если бы не блокировка.
Точнее сказать, кто его получить хочет. ;-)
Вот почему бы не взять, как уже упоминал, готовый сертификат.
В Германии например, по сертификатам защиты никого не блокируют. Но тем не менее
полиция находит и в dark netz (в тёмной сети) преступников. Но пароли им не нужны. ;-)
Да и это уже было бы нарушением личных данных.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6050
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 00:31
#14203
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Наверное от страны всё же зависит, вернее её развития в той или иной области.
Мой PayPal например меня сразу уведомляет, если было попытка взлома. Один раз таки взломали. Но всё обошлось.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 01:33
#14204
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Цитата:
elektron:
Если бы не блокировка.

Какая нафиг блокировка? Ну о чем вы говорите? Подмена сертификата и блокировка - это разные вещи.

Цитата:
elektron:
Мой PayPal например меня сразу уведомляет, если было попытка взлома.

Взлом тоже не имеет отношения к подмена сертификатов.
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