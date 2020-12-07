Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:50
Цитата:
Тут это где? Давайте сначала с этим определимся. Чтобы потом не говорили что это был САРКАЗМ))
abaika95:
тут иностранные СМИ и грантоеды ещё и подстрекательством занимаются
тут иностранные СМИ и грантоеды ещё и подстрекательством занимаются
Тут это где? Давайте сначала с этим определимся. Чтобы потом не говорили что это был САРКАЗМ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:52
Цитата:
Понятия не имею.НГ - лучшие!))
abaika95:
У вас радио свободы о чем пишет? А Басе свое есть?) И не говорите что нету,не поверю всеровно)
У вас радио свободы о чем пишет? А Басе свое есть?) И не говорите что нету,не поверю всеровно)
Понятия не имею.НГ - лучшие!))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:56
Циатат-/Тут это где? Давайте сначала с этим определимся. Чтобы потом не говорили что это был САРКАЗМ/
Тут это тут,не у вас и не там,а ТУТ!)
Циатат-/Понятия не имею.НГ - лучшие/
Лицемер)
Пока своя страна прозебает без активных граждан из числа мигрантов, эти самые активные граждане читают иностранные СМИ) не туда воюете)
Тут это тут,не у вас и не там,а ТУТ!)
Циатат-/Понятия не имею.НГ - лучшие/
Лицемер)
Пока своя страна прозебает без активных граждан из числа мигрантов, эти самые активные граждане читают иностранные СМИ) не туда воюете)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 22:06
Цитата:
Не, я с вами надолго. До последнего русскоязычного
abaika95:
Пока своя страна прозебает без активных граждан из числа мигрантов, эти самые активные граждане читают иностранные СМИ) не туда воюете)
Пока своя страна прозебает без активных граждан из числа мигрантов, эти самые активные граждане читают иностранные СМИ) не туда воюете)
Не, я с вами надолго. До последнего русскоязычного
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 22:06
Цитата:
Точно? Не в Украине? Вы хорошо подумали?))
abaika95:
Тут это тут,не у вас и не там,а ТУТ!)
Тут это тут,не у вас и не там,а ТУТ!)
Точно? Не в Украине? Вы хорошо подумали?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 22:39
Циатат-/Не, я с вами надолго. До последнего русскоязычного/
А пффф всего то)) недолго осталось
Циатат-/Точно? Не в Украине? Вы хорошо подумали?))/
Если у вас тут то вы сразу украину представляете а у нас тут это тут)
А пффф всего то)) недолго осталось
Циатат-/Точно? Не в Украине? Вы хорошо подумали?))/
Если у вас тут то вы сразу украину представляете а у нас тут это тут)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 22:41
Цитата:
Ну и все, расслабьте булки тогда ))
Цитата:
Где конкретно? Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 22:42]
abaika95:
А пффф всего то)) недолго осталось
А пффф всего то)) недолго осталось
Ну и все, расслабьте булки тогда ))
Цитата:
abaika95:
Если у вас тут то вы сразу украину представляете а у нас тут это тут)
Если у вас тут то вы сразу украину представляете а у нас тут это тут)
Где конкретно? Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 22:42]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 23:02
Циатат-/Ну и все, расслабьте булки тогда/
Чтобы вы сразу появились?) Вы же вроде как спец по булкам,котлеткам и яйцам босса?))
Циатат-/Где конкретно? Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))/
Тупите вы,а остальные просто над вами прикалываются) выж за клоуна уже тут) благо что канадского....
Чтобы вы сразу появились?) Вы же вроде как спец по булкам,котлеткам и яйцам босса?))
Циатат-/Где конкретно? Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))/
Тупите вы,а остальные просто над вами прикалываются) выж за клоуна уже тут) благо что канадского....
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 23:08
Цитата:
Да у вас тоже неплохо получается, Соколовскими методами))
Ладно. БАСЕ. че с ними собираетесь делать. Выгнать из Интернета?
abaika95:
Да у вас тоже неплохо получается, Соколовскими методами))
Ладно. БАСЕ. че с ними собираетесь делать. Выгнать из Интернета?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6050
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 23:43
Цитата:
Лучше быть умным и иногда тупить, чем... Ну и иногда умничать
maxsaf:
Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))
Или так и будете тупить, как один товарищ в соседней ветке?))
Лучше быть умным и иногда тупить, чем... Ну и иногда умничать
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 00:13
Цитата:
Вы уже разобрались, кто кому пароли разглашают?))
elektron:
Лучше быть умным и иногда тупить, чем... Ну и иногда умничать
Лучше быть умным и иногда тупить, чем... Ну и иногда умничать
Вы уже разобрались, кто кому пароли разглашают?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6050
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 00:21
Цитата:
Ну как бы сразу. Если бы не блокировка.
Точнее сказать, кто его получить хочет.
Вот почему бы не взять, как уже упоминал, готовый сертификат.
В Германии например, по сертификатам защиты никого не блокируют. Но тем не менее
полиция находит и в dark netz (в тёмной сети) преступников. Но пароли им не нужны.
Да и это уже было бы нарушением личных данных.
maxsaf:
кто кому пароли разглашают?))
кто кому пароли разглашают?))
Ну как бы сразу. Если бы не блокировка.
Точнее сказать, кто его получить хочет.
Вот почему бы не взять, как уже упоминал, готовый сертификат.
В Германии например, по сертификатам защиты никого не блокируют. Но тем не менее
полиция находит и в dark netz (в тёмной сети) преступников. Но пароли им не нужны.
Да и это уже было бы нарушением личных данных.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6050
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 00:31
Наверное от страны всё же зависит, вернее её развития в той или иной области.
Мой PayPal например меня сразу уведомляет, если было попытка взлома. Один раз таки взломали. Но всё обошлось.
Мой PayPal например меня сразу уведомляет, если было попытка взлома. Один раз таки взломали. Но всё обошлось.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.12.20 - 01:33
Цитата:
Какая нафиг блокировка? Ну о чем вы говорите? Подмена сертификата и блокировка - это разные вещи.
Цитата:
Взлом тоже не имеет отношения к подмена сертификатов.
elektron:
Если бы не блокировка.
Если бы не блокировка.
Какая нафиг блокировка? Ну о чем вы говорите? Подмена сертификата и блокировка - это разные вещи.
Цитата:
elektron:
Мой PayPal например меня сразу уведомляет, если было попытка взлома.
Мой PayPal например меня сразу уведомляет, если было попытка взлома.
Взлом тоже не имеет отношения к подмена сертификатов.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать