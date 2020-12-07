Отправлено: - 23:44

elektron:

Ну мысль понятна. А как они меня или вас накажут, не совсем

Цитата:Дык вас я для примера лишь привел. Понятно что никак. А тех, кто в Казахстане - очень даже запросто. Для борьбы с вами у них есть только один метод. Абайка