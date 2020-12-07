Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40480
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 13:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти Казахстана объяснили блокировку Apple, Google, Mozilla сертификата безопасности. МЦРиАП связывает блокировку с политическими мотивами, а в КНБ уверены, что речь идёт о бизнес-интересах.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9155
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:44
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну мысль понятна. А как они меня или вас накажут, не совсем

Дык вас я для примера лишь привел. Понятно что никак. А тех, кто в Казахстане - очень даже запросто. Для борьбы с вами у них есть только один метод. Абайка :lol:
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS