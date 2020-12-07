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Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
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