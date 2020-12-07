Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40480
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 13:52
Власти Казахстана объяснили блокировку Apple, Google, Mozilla сертификата безопасности. МЦРиАП связывает блокировку с политическими мотивами, а в КНБ уверены, что речь идёт о бизнес-интересах.
Читать новость
Читать новость
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:56
Цитата:
Ладно, допустим на вопрос кому вы ответили власть. Теперь последний вопрос - кто разглашает. Власть? Сама себе? Юморист Соколов преуспел в направлении, которое называется "тупняк". А как называется ваш способ вести беседу? ))
elektron:
Ну вы же сами знаете, что за люди там во власти.
Ну вы же сами знаете, что за люди там во власти.
Ладно, допустим на вопрос кому вы ответили власть. Теперь последний вопрос - кто разглашает. Власть? Сама себе? Юморист Соколов преуспел в направлении, которое называется "тупняк". А как называется ваш способ вести беседу? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:57
Цитата:
Только спокойствие.
Цитата:
Попробовать то можно? Цитата:
И для чего тогда эти сертификаты безопасности, которые блокируют?
maxsaf:
Он меня за 10 минут из равновесия выводит ))
Он меня за 10 минут из равновесия выводит ))
Только спокойствие.
Цитата:
maxsaf:
все равно не поймете ))
все равно не поймете ))
Попробовать то можно? Цитата:
maxsaf:
Нафиг не нужны. )
Нафиг не нужны. )
И для чего тогда эти сертификаты безопасности, которые блокируют?
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:59
Цитата:
Их не блокируют, а подменяют. Чтобы видеть все, что зашифровано, и текст и пароли, которые кстати нафиг не нужны. Текст нужен.
elektron:
И для чего тогда эти сертификаты безопасности, которые блокируют?
И для чего тогда эти сертификаты безопасности, которые блокируют?
Их не блокируют, а подменяют. Чтобы видеть все, что зашифровано, и текст и пароли, которые кстати нафиг не нужны. Текст нужен.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:59
Цитата:
Вы опять о другом. Я думал "разглашение" мы уже прошли.
maxsaf:
Власть? Сама себе?
Власть? Сама себе?
Вы опять о другом. Я думал "разглашение" мы уже прошли.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6059
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:59
Цитата-/Он меня за 10 минут из равновесия выводит ))/
Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)
Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:00
Цитата:
А я против
abaika95:
Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)
Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)
А я против
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:02
Цитата:
А ну тогда другое дело.
maxsaf:
Их не блокируют, а подменяют
Их не блокируют, а подменяют
А ну тогда другое дело.
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:03
Цитата:
Ладно. Попробую. Допустим я перехватил ваш пароль от банкинга. Я могу ваши деньги украсть. А если перехватить ваш пароль от фейсбука - то в лучшем случае француза с днем рождения поздравить)) а вы тут же создадите новый аккаунт, и сообщитет имениннику, что старый увели. вот нафига мне ваш пароль от фейсбука сдался в таком случае?
elektron:
Попробовать то можно?
Попробовать то можно?
Ладно. Попробую. Допустим я перехватил ваш пароль от банкинга. Я могу ваши деньги украсть. А если перехватить ваш пароль от фейсбука - то в лучшем случае француза с днем рождения поздравить)) а вы тут же создадите новый аккаунт, и сообщитет имениннику, что старый увели. вот нафига мне ваш пароль от фейсбука сдался в таком случае?
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:03
Цитата:
Нет
elektron:
Я думал "разглашение" мы уже прошли.
Я думал "разглашение" мы уже прошли.
Нет
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:05
Цитата:
Ну он хорош, присмотритесь))
abaika95:
Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)
Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)
Ну он хорош, присмотритесь))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:16
Цитата:
Ну вам то не нужен. У меня и нет ентого фейсбука. А кому то может чей то очень пригодиться.
Некоторых "взламывают", значит зачем то нужно. А некоторым, так и жизнь сломать можно.
maxsaf:
вот нафига мне ваш пароль от фейсбука сдался в таком случае?
вот нафига мне ваш пароль от фейсбука сдался в таком случае?
Ну вам то не нужен. У меня и нет ентого фейсбука. А кому то может чей то очень пригодиться.
Некоторых "взламывают", значит зачем то нужно. А некоторым, так и жизнь сломать можно.
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:27
Цитата:
А властям он нафига, к вашим фоткам рога прифотошопить?))
Цитата:
Я же говорил - обяснить не получится))
Цитата:
Ну школота взламывает, балуются. Но не власти же))
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 23:28]
elektron:
Ну вам то не нужен.
Ну вам то не нужен.
А властям он нафига, к вашим фоткам рога прифотошопить?))
Цитата:
elektron:
У меня и нет ентого фейсбука.
У меня и нет ентого фейсбука.
Я же говорил - обяснить не получится))
Цитата:
elektron:
Некоторых "взламывают", значит зачем то нужно.
Некоторых "взламывают", значит зачем то нужно.
Ну школота взламывает, балуются. Но не власти же))
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 23:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6048
Re: Apple и Google блокируют казахстанский сертификат...
Отправлено: 07.12.20 - 23:33
Цитата:
чего и следовало ожидать.
Как и вам, зачем он властям. И почему бы не использовать уже рабочие европейские или американские сертификаты, где нет попытки узнать пароль.
maxsaf:
Я же говорил - обяснить не получится))
Я же говорил - обяснить не получится))
чего и следовало ожидать.
Как и вам, зачем он властям. И почему бы не использовать уже рабочие европейские или американские сертификаты, где нет попытки узнать пароль.
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:38
Цитата:
Потому что они хотят перехватывать остальной трафик, текстовый например. Вы напишите про Абайку какую-то непристойность, к примеру. А как доказать, что это вы, если аккаунт одноразовый? Перехват позволит вас за это привлечь к ответственности. Надеюсь, теперь понятно?))
elektron:
И почему бы не использовать уже рабочие европейские или американские сертификаты, где нет попытки узнать пароль.
И почему бы не использовать уже рабочие европейские или американские сертификаты, где нет попытки узнать пароль.
Потому что они хотят перехватывать остальной трафик, текстовый например. Вы напишите про Абайку какую-то непристойность, к примеру. А как доказать, что это вы, если аккаунт одноразовый? Перехват позволит вас за это привлечь к ответственности. Надеюсь, теперь понятно?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:42
Цитата:
Ну мысль понятна. А как они меня или вас накажут, не совсем.
maxsaf:
Надеюсь, теперь понятно?))
Надеюсь, теперь понятно?))
Ну мысль понятна. А как они меня или вас накажут, не совсем.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать