Отправлено: - 22:56

elektron:

Ну вы же сами знаете, что за люди там во власти.

Цитата:Ладно, допустим на вопрос кому вы ответили власть. Теперь последний вопрос - кто разглашает. Власть? Сама себе? Юморист Соколов преуспел в направлении, которое называется "тупняк". А как называется ваш способ вести беседу? ))