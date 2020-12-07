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≡ Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40480
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 13:52
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Власти Казахстана объяснили блокировку Apple, Google, Mozilla сертификата безопасности. МЦРиАП связывает блокировку с политическими мотивами, а в КНБ уверены, что речь идёт о бизнес-интересах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9155
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:56
#45
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Цитата:
elektron:
Ну вы же сами знаете, что за люди там во власти.

Ладно, допустим на вопрос кому вы ответили власть. Теперь последний вопрос - кто разглашает. Власть? Сама себе? Юморист Соколов преуспел в направлении, которое называется "тупняк". А как называется ваш способ вести беседу? ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:57
#46
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Цитата:
maxsaf:
Он меня за 10 минут из равновесия выводит ))

Только спокойствие. :-)
Цитата:
maxsaf:
все равно не поймете ))

Попробовать то можно? :oops: Цитата:
maxsaf:
Нафиг не нужны. )

И для чего тогда эти сертификаты безопасности, которые блокируют?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9155
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:59
#47
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Цитата:
elektron:
И для чего тогда эти сертификаты безопасности, которые блокируют?

Их не блокируют, а подменяют. Чтобы видеть все, что зашифровано, и текст и пароли, которые кстати нафиг не нужны. Текст нужен.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:59
#48
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Цитата:
maxsaf:
Власть? Сама себе?

Вы опять о другом. Я думал "разглашение" мы уже прошли. :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6059
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 22:59
#49
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Цитата-/Он меня за 10 минут из равновесия выводит ))/



Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:00
#50
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Цитата:
abaika95:
Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)

А я против :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:02
#51
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Цитата:
maxsaf:
Их не блокируют, а подменяют

А ну тогда другое дело. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9155
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:03
#52
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Цитата:
elektron:
Попробовать то можно?

Ладно. Попробую. Допустим я перехватил ваш пароль от банкинга. Я могу ваши деньги украсть. А если перехватить ваш пароль от фейсбука - то в лучшем случае француза с днем рождения поздравить)) а вы тут же создадите новый аккаунт, и сообщитет имениннику, что старый увели. вот нафига мне ваш пароль от фейсбука сдался в таком случае? ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9155
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:03
#53
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Цитата:
elektron:
Я думал "разглашение" мы уже прошли.

Нет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9155
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:05
#54
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Цитата:
abaika95:
Вот когда начнет за 1 минуту выводить,тогда подумаем)

Ну он хорош, присмотритесь)) 8-) ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:16
#55
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Цитата:
maxsaf:
вот нафига мне ваш пароль от фейсбука сдался в таком случае?

Ну вам то не нужен. У меня и нет ентого фейсбука. А кому то может чей то очень пригодиться.
Некоторых "взламывают", значит зачем то нужно. А некоторым, так и жизнь сломать можно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9155
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:27
#56
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Цитата:
elektron:
Ну вам то не нужен.

А властям он нафига, к вашим фоткам рога прифотошопить?))

Цитата:
elektron:
У меня и нет ентого фейсбука.

Я же говорил - обяснить не получится))


Цитата:
elektron:
Некоторых "взламывают", значит зачем то нужно.

Ну школота взламывает, балуются. Но не власти же))

[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 23:28]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6048
Re: Apple и Google блокируют казахстанский сертификат...
Отправлено: 07.12.20 - 23:33
#57
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Цитата:
maxsaf:
Я же говорил - обяснить не получится))

чего и следовало ожидать.
Как и вам, зачем он властям. И почему бы не использовать уже рабочие европейские или американские сертификаты, где нет попытки узнать пароль.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9155
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:38
#58
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Цитата:
elektron:
И почему бы не использовать уже рабочие европейские или американские сертификаты, где нет попытки узнать пароль.

Потому что они хотят перехватывать остальной трафик, текстовый например. Вы напишите про Абайку какую-то непристойность, к примеру. А как доказать, что это вы, если аккаунт одноразовый? Перехват позволит вас за это привлечь к ответственности. Надеюсь, теперь понятно?))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6048
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 23:42
#59
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, теперь понятно?))

Ну мысль понятна. А как они меня или вас накажут, не совсем. :-x
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