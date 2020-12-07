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≡ Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40480
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 13:52
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Власти Казахстана объяснили блокировку Apple, Google, Mozilla сертификата безопасности. МЦРиАП связывает блокировку с политическими мотивами, а в КНБ уверены, что речь идёт о бизнес-интересах.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20592
Re: Apple и Google блокируют казахстанский сертификат...
Отправлено: 07.12.20 - 13:52
#1
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Что - хотят, то и - творят,
с Казахстаном... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4290
Re: Apple и Google блокируют казахстанский сертификат...
Отправлено: 07.12.20 - 14:04
#2
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До каких пор власти будут бояться всего и вся и искать политическую подоплеку где только возможно. На заре независимости было бы странным такое стечение обстоятельств, но чем дальше тем больше будем подозревать всех кого угодно , больше похоже на старческие болезни пожилого человека...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9127
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 19:54
#3
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Весь хайп вокруг сертификатов лишний раз подтверждает, что протокол https:// является надежным, и кое-кого это сильно раздражает. Любой казахстанец может зарегать левый аккаунт на фейсбуке, и к примеру, коментировать посты француза, и ему ничего за это не будет. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 19:55]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
508
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 20:06
#4
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Цитата:
Власти Казахстана объяснили блокировку Apple, Google, Mozilla сертификата безопасности. Источник:

Объясняли бы лучше, что с экономикой... :-x
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6053
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 20:21
#5
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Циатат-/Любой казахстанец может зарегать левый аккаунт на фейсбуке, и к примеру, коментировать посты француза, и ему ничего за это не будет./



Также как и любой француз может зарегать левый аккаунт и комментировать новости "нашей" газеты и ему за это ничего не будет)) хотя северный сосед уже потихоньку продвигает идею иноагентов когда на СМИ и ОО финансируемое из за границы обязательно идёт правка что это СМИ или ОО обязано писать на своем сайте что оно иностранный агент)) дело за малым ввести такую же правку для комментаторов, чтобы сразу обозначалось по комментам, что вот пишет человек якобы в России все плохо а у него на нике обозначение пишет он из Житомира) честно будет ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9127
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 21:18
#6
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Цитата:
abaika95:
честно будет ?

А как с теми, кто путешествует? Прописку будете проверять?))
Не с тем вы боретесь ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9127
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 21:19
#7
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Цитата:
electro:
Объясняли бы лучше, что с экономикой...

Вот это уже правильный вопрос))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6053
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 21:40
#8
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Цитата-/А как с теми, кто путешествует? Прописку будете проверять?))/


Таким ответ простой,Путешествуешь? Ну и путешествуй нефиг в комменты лезть, отдыхай Вась)



Циатат-/Не с тем вы боретесь/


Вы тоже не тем заняты,а коррупционеров ловить без меня есть кому,тысячи людей этими занимаются)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9127
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 21:46
#9
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Цитата:
abaika95:
обязано писать на своем сайте что оно иностранный агент))

Обязательно писать: весь трафик с этого сайта мониторится комитетом национальной безопасности РК ))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9127
Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы
Отправлено: 07.12.20 - 21:48
#10
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Цитата:
abaika95:
Вы тоже не тем заняты

Откуда вы знаете? ;-)
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