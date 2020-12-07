Apple и Google блокируют казахстанский сертификат безопасности. Власти видят в этом политические и бизнес-мотивы

Отправлено: - 20:21

Циатат-/Любой казахстанец может зарегать левый аккаунт на фейсбуке, и к примеру, коментировать посты француза, и ему ничего за это не будет./







Также как и любой француз может зарегать левый аккаунт и комментировать новости "нашей" газеты и ему за это ничего не будет)) хотя северный сосед уже потихоньку продвигает идею иноагентов когда на СМИ и ОО финансируемое из за границы обязательно идёт правка что это СМИ или ОО обязано писать на своем сайте что оно иностранный агент)) дело за малым ввести такую же правку для комментаторов, чтобы сразу обозначалось по комментам, что вот пишет человек якобы в России все плохо а у него на нике обозначение пишет он из Житомира) честно будет ?