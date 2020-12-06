У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube

Отправлено: - 20:15

Циатат-/Если вы умеете пользоваться поиском, в чем я лично очень сомневаюсь, то увидите,/









Если вы умеете пользоваться умом,в чем я лично очень сомневаюсь (кроме знания программирования хотя....тоже не факт какой вы там спец) то вы поймёте что это был САРКАЗМ!))