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У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
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