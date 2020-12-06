Прогноз на 5 дней
переменная облачность-10°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40480
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 06.12.20 - 15:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При этом такая проблема возникла не у всех казахстанских пользователей, у некоторых все работает исправно. Ранее казахстанцев предупредили о возможных проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам.
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6053
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 20:15
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-/Если вы умеете пользоваться поиском, в чем я лично очень сомневаюсь, то увидите,/




Если вы умеете пользоваться умом,в чем я лично очень сомневаюсь (кроме знания программирования хотя....тоже не факт какой вы там спец) то вы поймёте что это был САРКАЗМ!))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9127
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 21:13
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
то вы поймёте что это был САРКАЗМ!))

А че тогда возмущатесь что я якобы Украину вставляю где ни попадя. Оказалось, что очень даже в тему, так ведь? :lol:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: abaika95, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS