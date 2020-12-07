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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 12:27
//Главный медицинский советник Минздрава Канады Суприя Шарма//
из Пакистана или Индии приехала.
канадцев лечить.
[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 12:28]
из Пакистана или Индии приехала.
канадцев лечить.
[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 12:28]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2909
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 12:45
Ага. Ещё и ПП лиги меня. Буду рад.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 12:54
Цитата:
и все рассмеялись.
[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 12:54]
Гога:
лиги меня
лиги меня
и все рассмеялись.
[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 12:54]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 12:54
Цитата:
Ну вам то че завидовать - у вас тут свой доктор есть, без пяти минут PhD. Не вылечит - так хоть согреетесь
alex_60:
из Пакистана или Индии приехала. канадцев лечить.
из Пакистана или Индии приехала. канадцев лечить.
Ну вам то че завидовать - у вас тут свой доктор есть, без пяти минут PhD. Не вылечит - так хоть согреетесь
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 13:16
Циатат-/Ну вам то че завидовать - у вас тут свой доктор есть, без пяти минут PhD. Не вылечит - так хоть согреетесь/
Ниче Макс не нервничай ещё чучуть,ночь продержатся и снова на работу и снова любимый бургер босса с яйцом будет!)
Ниче Макс не нервничай ещё чучуть,ночь продержатся и снова на работу и снова любимый бургер босса с яйцом будет!)
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 13468
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 13:52
Цитата:
Тогда уж мушкетёр и гвардеец кардинала.
alex_60:
только два мушкетера не особо напрягаясь,
только два мушкетера не особо напрягаясь,
Тогда уж мушкетёр и гвардеец кардинала.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 15:25
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 15:40
Цитата:
да, так правильнее будет.
Victor Yang:
Тогда уж мушкетёр и гвардеец кардинала.
Тогда уж мушкетёр и гвардеец кардинала.
да, так правильнее будет.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 15:59
Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
Сегодня в Швейцарии пройдет жеребьевка европейскойквалификации ЧМ-2022.
у Казахстана есть шансы.
Первые в группе проходят - на ЧМ, вторые - в стыки.
Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
Сегодня в Швейцарии пройдет жеребьевка европейскойквалификации ЧМ-2022.
у Казахстана есть шансы.
Первые в группе проходят - на ЧМ, вторые - в стыки.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 16:18
Цитата:
Стать, Чемпионами Европы...
alex_60:
у Казахстана есть шансы.
у Казахстана есть шансы.
Стать, Чемпионами Европы...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 19:14
Цитата:
Мира. Отбор на чемпионат мира, будет проходить в Катаре в 2022 году.
drakon:
Стать, Чемпионами Европы
Стать, Чемпионами Европы
Мира. Отбор на чемпионат мира, будет проходить в Катаре в 2022 году.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 19:28
Цитата:
Тогда тем более, станут...
alex_60:
Мира.
Мира.
Тогда тем более, станут...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:11
Цитата:
abaika95: когда на СМИ и ОО финансируемое из за границыЛучше бы вы так переживали за финансы, которые уходят за границу. А то элитной недвижимости и замков у некоторых казахстанцев многовато что-то за бугром стало))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:13
Оказывается сегодня куча памятных дат.
Например
День собутыльника
День любителей поспать.
Кто учреждал, не знаю.
Например
День собутыльника
День любителей поспать.
Кто учреждал, не знаю.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:43
Цитата-/Лучше бы вы так переживали за финансы, которые уходят за границу. А то элитной недвижимости и замков у некоторых казахстанцев многовато что-то за бугром стало/
Ну на них куча активистов и органов есть,а вот что паралельно с воровством тут иностранные СМИ и грантоеды ещё и подстрекательством занимаются это как? У вас радио свободы о чем пишет? А Басе свое есть?) И не говорите что нету,не поверю всеровно)
Ну на них куча активистов и органов есть,а вот что паралельно с воровством тут иностранные СМИ и грантоеды ещё и подстрекательством занимаются это как? У вас радио свободы о чем пишет? А Басе свое есть?) И не говорите что нету,не поверю всеровно)
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