Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 21:43

Цитата-/Лучше бы вы так переживали за финансы, которые уходят за границу. А то элитной недвижимости и замков у некоторых казахстанцев многовато что-то за бугром стало/







Ну на них куча активистов и органов есть,а вот что паралельно с воровством тут иностранные СМИ и грантоеды ещё и подстрекательством занимаются это как? У вас радио свободы о чем пишет? А Басе свое есть?) И не говорите что нету,не поверю всеровно)