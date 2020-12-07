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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9900
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 12:27
#14176
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//Главный медицинский советник Минздрава Канады Суприя Шарма//

из Пакистана или Индии приехала.
канадцев лечить.

[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 12:28]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2909
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 12:45
#14177
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Ага. Ещё и ПП лиги меня. Буду рад.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9900
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 12:54
#14178
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Цитата:
Гога:
лиги меня


и все рассмеялись.

[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 12:54]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9127
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 12:54
#14179
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Цитата:
alex_60:
из Пакистана или Индии приехала. канадцев лечить.

Ну вам то че завидовать - у вас тут свой доктор есть, без пяти минут PhD. Не вылечит - так хоть согреетесь :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6053
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 13:16
#14180
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Циатат-/Ну вам то че завидовать - у вас тут свой доктор есть, без пяти минут PhD. Не вылечит - так хоть согреетесь/



Ниче Макс не нервничай ещё чучуть,ночь продержатся и снова на работу и снова любимый бургер босса с яйцом будет!)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13468
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 13:52
#14181
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Цитата:
alex_60:
только два мушкетера не особо напрягаясь,

Тогда уж мушкетёр и гвардеец кардинала.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6053
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 15:25
#14182
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9900
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 15:40
#14183
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Цитата:
Victor Yang:
Тогда уж мушкетёр и гвардеец кардинала.


да, так правильнее будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9900
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 15:59
#14184
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Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Сегодня в Швейцарии пройдет жеребьевка европейскойквалификации ЧМ-2022.
у Казахстана есть шансы.
Первые в группе проходят - на ЧМ, вторые - в стыки.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20592
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 16:18
#14185
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Цитата:
alex_60:
у Казахстана есть шансы.

Стать, Чемпионами Европы... :lol: :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9900
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 19:14
#14186
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Цитата:
drakon:
Стать, Чемпионами Европы


Мира. Отбор на чемпионат мира, будет проходить в Катаре в 2022 году.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20592
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 19:28
#14187
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Цитата:
alex_60:
Мира.

Тогда тем более, станут... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9127
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:11
#14188
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Цитата:
abaika95: когда на СМИ и ОО финансируемое из за границы
Лучше бы вы так переживали за финансы, которые уходят за границу. А то элитной недвижимости и замков у некоторых казахстанцев многовато что-то за бугром стало))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9900
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:13
#14189
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Оказывается сегодня куча памятных дат.
Например
День собутыльника
День любителей поспать.
Кто учреждал, не знаю.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6053
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 21:43
#14190
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Цитата-/Лучше бы вы так переживали за финансы, которые уходят за границу. А то элитной недвижимости и замков у некоторых казахстанцев многовато что-то за бугром стало/



Ну на них куча активистов и органов есть,а вот что паралельно с воровством тут иностранные СМИ и грантоеды ещё и подстрекательством занимаются это как? У вас радио свободы о чем пишет? А Басе свое есть?) И не говорите что нету,не поверю всеровно)
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