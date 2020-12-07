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≡ Секторы самообслуживания возобновили работу в костанайских ЦОНах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40480
Секторы самообслуживания возобновили работу в костанайских ЦОНах
Отправлено: 07.12.20 - 18:15
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С 7 декабря костанайцы официально могут самостоятельно получить услуги в секторах самообслуживания. Возобновление их работы произошло по поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1220
Re: Секторы самообслуживания возобновили работу в костанайских...
Отправлено: 07.12.20 - 18:15
#1
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Почаще бы министры ЛИЧНО посещали свои подведомственные объекты ( когда при карантине начался "бардак" в ЦОН-ах, Мусин решил лично разобраться и посетил несколько ЦОН-ов инкогнито, по примеру министра МВД Сулейменова) и им вырисовывалась бы реальная картина на местах.
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