Отправлено: - 14:44

drakon:

Мне то он зачем?

drakon:

Учите и учите - Китайский..

Цитата:да, нафик тебе немецкий.в русском магазине все по по русски,крупа "Увелька" из Челябинска и прочие соленые помидоры.Цитата:да, ты в секте ДН?к месту и не к месту со своим китайским.выучи хоть одно слово что ли на нем.хотя бы "ни хао" например.