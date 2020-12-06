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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 320 из 320«1...318319320
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 17:28
#4786
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Цитата:
drakon:
Школ на всех - хватает


Так в деревне Место пенсионеры одни живут. Школьников наверное человек двадцать.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 22:52
#4787
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Цитата:
alex_60:
У нас подошел-что мужики, ломать будете?

Алекс, зачем подходить и спрашивать. Отвлекать,

людей от работы.Неделя - прошла и так видно,
сломали дом... :lol: :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9117
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 22:58
#4788
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Цитата:
drakon:
Неделя - прошла и так видно, сломали дом

А построили бы без фундамента - кто-нибудь уже спер бы :lol: И разбирать не надо :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 23:03
#4789
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Цитата:
alex_60:
Школьников наверное человек двадцать.

Не, думаю, что 23 школьника. Это-начальная школа.

Тут 3 школьника и 9 учителей... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 23:57
#4790
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А это, через дорогу, от начальной школы.

Средняя школа. Там 19 учеников и 36 учителей... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 07.12.2020 - 00:02]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.12.20 - 13:16
#4791
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Цитата:
drakon:
Средняя школа. Там 19 учеников и 36 учителей..


хорошо устроились.
учителя.
наверное 36 кабинетов у них.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.12.20 - 13:20
#4792
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Цитата:
drakon:
зачем подходить и спрашивать.


язык изучать.
вести себя естественно,
а не прятаться за углом, и фоткать дом.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.12.20 - 14:17
#4793
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Цитата:
alex_60:
язык изучать.

Мне то он зачем?
Учите и учите - Китайский... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.12.20 - 14:44
#4794
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Цитата:
drakon:
Мне то он зачем?


да, нафик тебе немецкий.
в русском магазине все по по русски,
крупа "Увелька" из Челябинска и прочие соленые помидоры.

Цитата:
drakon:
Учите и учите - Китайский..


да, ты в секте ДН?
к месту и не к месту со своим китайским.
выучи хоть одно слово что ли на нем.
хотя бы "ни хао" например.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.12.20 - 15:10
#4795
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Цитата:
alex_60:
в русском магазине все по по русски,

И продукты, водка, пиво, всё русское.
Селёдка - бочковая. Всё есть... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.12.20 - 15:30
#4796
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Цитата:
drakon:
всё русское.


лапша для бешпармака откуда
раньше из Казахстана лежала.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.12.20 - 15:46
#4797
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Цитата:
alex_60:
лапша для бешпармака откуда

Не знаю, съели.
Съезжу в магаз.- скажу... :lol: ;-)
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