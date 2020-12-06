У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube

Отправлено: - 00:34

Циатат-/Вот у тебя - будут. Учи Китайский язык.Дарига Нурсултановна, приходит. Во власть.А она же сказала - учить Китайский/









Для тех кто заходит на форум и видит фигу,Дарига Нурсултановна была во власти вторым по сути человеком в государстве председателем сената и чето никто китайский не учил) а щас начнут?









Циатат-/Не-а, на казахстанском в Украине/





Лишь бы свою в/на Украину преплести?/







Циатат-/Это кто - сказал? Аблай - сказал./





Какой Аблай?





Цитата-/И причём тут моё детство и Китайцы/



Ну тебя же на китайский язык ведёт,или ты тоже как любитель бутеров от босса примеров не понимаешь? Хреноцид? Неправильное Время так влияет на вас?))