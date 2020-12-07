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≡ Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40475
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 10:51
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За прошедшие сутки, 6 декабря, в регионе зарегистрированы 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки. Данные по заболеваемости КВИ сообщили в областном информационном штабе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9892
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 10:51
#1
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///Среди заболевших 9 жителей Костаная//

с 37 на 8. просто чудо.
ну еще дней пять таких, и к дню Независимости маски можно будет отменять .
на улице.

//21 - Рудного//

с 8 на 21 скакнули.
надо срочно ставить блок посты.На Рудный.
а то не дадут День независимости без масок на улице отметить.

[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 10:52]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2015
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 11:19
#2
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Цитата:
alex_60:
/Среди заболевших 9 жителей Костаная

НГ опять чудит. Не 9, а 39 в Кустанае.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9892
Re: Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 11:34
#3
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Цитата:
Козлов я:
Не 9, а 39 в Кустанае.


не расстраивай меня.
я уже принял цифру 9.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
606
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:14
#4
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Цитата:
Козлов я:
Не 9, а 39 в Кустанае.

Исправили, спасибо
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9117
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:20
#5
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Радоваться пока рано.

Российские врачи заявили о появлении смертельной суперинфекции у ковид-пациентов

тыц
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9892
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:20
#6
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в каждой стране названия карантинов свое.
вот в Германии , В Баварии, называется режим катастрофы.
//В Баварии на фоне стабильно высокого роста числа заражений коронавирусом земельное правительство на экстренном заседании в воскресенье, 6 декабря, приняло решение отказаться от послабления карантинных мер, которое должно действовать по всей Германии в период новогодних праздников. Кроме этого, было решено, что с 9 декабря по 9 января в Баварии будет действовать режим катастрофы. "Мы не изменим этого решения. Показатели заражений слишком высоки", - сказал по этому поводу премьер-министр земли//

Охотник ,электро- вот долбоящеры немцы, да?
не дают людям повеселиться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9117
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:23
#7
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Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в Индии

тыц
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9892
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:31
#8
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Цитата:
maxsaf:
Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в Индии


сьели что то неправильное..
//массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов питания.//
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9117
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:50
#9
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Цитата:
alex_60:
сьели что то неправильное..

Когда пионеры в столовках ели что-то неправильное - всегда находили причину. Не помню, чтобы сальмонеллу называли неизвестным заболеванием. А тем более таких или или вообще быть не должно. Есть спецы, которые в состоянии проанализировать качество воздуха. Похоже что в Индии со спецами - @опа, все уже к нам перебрались видимо )))

[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 12:51]
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