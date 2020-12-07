Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области

Отправлено: - 12:20

в каждой стране названия карантинов свое.

вот в Германии , В Баварии, называется режим катастрофы.

//В Баварии на фоне стабильно высокого роста числа заражений коронавирусом земельное правительство на экстренном заседании в воскресенье, 6 декабря, приняло решение отказаться от послабления карантинных мер, которое должно действовать по всей Германии в период новогодних праздников. Кроме этого, было решено, что с 9 декабря по 9 января в Баварии будет действовать режим катастрофы. "Мы не изменим этого решения. Показатели заражений слишком высоки", - сказал по этому поводу премьер-министр земли//



Охотник ,электро- вот долбоящеры немцы, да?

не дают людям повеселиться.