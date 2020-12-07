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Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40475
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 10:51
За прошедшие сутки, 6 декабря, в регионе зарегистрированы 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки. Данные по заболеваемости КВИ сообщили в областном информационном штабе.
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Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 10:51
///Среди заболевших 9 жителей Костаная//
с 37 на 8. просто чудо.
ну еще дней пять таких, и к дню Независимости маски можно будет отменять .
на улице.
//21 - Рудного//
с 8 на 21 скакнули.
надо срочно ставить блок посты.На Рудный.
а то не дадут День независимости без масок на улице отметить.
[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 10:52]
с 37 на 8. просто чудо.
ну еще дней пять таких, и к дню Независимости маски можно будет отменять .
на улице.
//21 - Рудного//
с 8 на 21 скакнули.
надо срочно ставить блок посты.На Рудный.
а то не дадут День независимости без масок на улице отметить.
[Исправлено: alex_60, 07.12.2020 - 10:52]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2015
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 11:19
Цитата:
НГ опять чудит. Не 9, а 39 в Кустанае.
alex_60:
/Среди заболевших 9 жителей Костаная
/Среди заболевших 9 жителей Костаная
НГ опять чудит. Не 9, а 39 в Кустанае.
Re: Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 11:34
Цитата:
не расстраивай меня.
я уже принял цифру 9.
Козлов я:
Не 9, а 39 в Кустанае.
Не 9, а 39 в Кустанае.
не расстраивай меня.
я уже принял цифру 9.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 606
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:14
Цитата:
Исправили, спасибо
Козлов я:
Не 9, а 39 в Кустанае.
Не 9, а 39 в Кустанае.
Исправили, спасибо
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:20
в каждой стране названия карантинов свое.
вот в Германии , В Баварии, называется режим катастрофы.
//В Баварии на фоне стабильно высокого роста числа заражений коронавирусом земельное правительство на экстренном заседании в воскресенье, 6 декабря, приняло решение отказаться от послабления карантинных мер, которое должно действовать по всей Германии в период новогодних праздников. Кроме этого, было решено, что с 9 декабря по 9 января в Баварии будет действовать режим катастрофы. "Мы не изменим этого решения. Показатели заражений слишком высоки", - сказал по этому поводу премьер-министр земли//
Охотник ,электро- вот долбоящеры немцы, да?
не дают людям повеселиться.
вот в Германии , В Баварии, называется режим катастрофы.
//В Баварии на фоне стабильно высокого роста числа заражений коронавирусом земельное правительство на экстренном заседании в воскресенье, 6 декабря, приняло решение отказаться от послабления карантинных мер, которое должно действовать по всей Германии в период новогодних праздников. Кроме этого, было решено, что с 9 декабря по 9 января в Баварии будет действовать режим катастрофы. "Мы не изменим этого решения. Показатели заражений слишком высоки", - сказал по этому поводу премьер-министр земли//
Охотник ,электро- вот долбоящеры немцы, да?
не дают людям повеселиться.
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:31
Цитата:
сьели что то неправильное..
//массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов питания.//
maxsaf:
Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в Индии
Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в Индии
сьели что то неправильное..
//массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов питания.//
Заболеваемость КВИ идет на спад в Костанайской области
Отправлено: 07.12.20 - 12:50
Цитата:
Когда пионеры в столовках ели что-то неправильное - всегда находили причину. Не помню, чтобы сальмонеллу называли неизвестным заболеванием. А тем более таких или или вообще быть не должно. Есть спецы, которые в состоянии проанализировать качество воздуха. Похоже что в Индии со спецами - @опа, все уже к нам перебрались видимо )))
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 12:51]
alex_60:
сьели что то неправильное..
сьели что то неправильное..
Когда пионеры в столовках ели что-то неправильное - всегда находили причину. Не помню, чтобы сальмонеллу называли неизвестным заболеванием. А тем более таких или или вообще быть не должно. Есть спецы, которые в состоянии проанализировать качество воздуха. Похоже что в Индии со спецами - @опа, все уже к нам перебрались видимо )))
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2020 - 12:51]
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