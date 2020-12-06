Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 945 из 945«1...943944945
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9112
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 23:36
#14161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для тех ждёт с утра бургер в рот о босса,

Сегодня воскресенье - блинчики))

Цитата:
abaika95:
эти был ПРИМЕР!

Я понимаю, что это был пример.
Но не припомню, чтобы тут кто-то еще похожие примеры приводил)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6046
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 23:41
#14162
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сегодня воскресенье - блинчики)/



А пардон,я думал вы и на выходных работаете.....ну ждите бургер от босса,недолго осталось)


Цитата-/Но не припомню, чтобы тут кто-то еще похожие примеры приводил/


А что вас и такие примеры оскорбляют?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9112
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 23:56
#14163
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что вас и такие примеры оскорбляют?

Наоборот радуют. Чем больше вы таких примеров приводите - тем шире вы людям глаза раскрываете))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6046
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:02
#14164
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наоборот радуют. Чем больше вы таких примеров приводите - тем шире вы людям глаза раскрываете/




Ну адекватные понимают что это пример и сарказм а такие как вы начинаете истерить) истеричек будем лечить) вазелином с завода от северян))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9112
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:06
#14165
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну адекватные понимают что это пример и сарказм

Ну это ваш пример, не мой. Ваш такой сарказм. Вы считаете, что так пошутить - приемлемо. Жду вашу очередную подобную шутку с нетерпением. :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6046
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:28
#14166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну это ваш пример, не мой/


Да ну? А я то думал ваш? Или что кто-то этот факт оспаривает?)



Цитата-/Ваш такой сарказм. Вы считаете, что так пошутить - приемлемо./


А что кроме вас канадца кто-то оскорбился?



Цитата-/Жду вашу очередную подобную шутку с нетерпением/



Не удивлюсь если вы делаете скрины и скидываете их на свой канадско-украинский форум с истерикой "аааааа вот поэтому я и уехал!!! Они же там эти м...все нацисты нацисты!! Они меня били в подъезде и деньги на завтрак от мамы отбирали.....потомучто я в компуктерах разобрался и обзывали еще х.....и сопли сопли сопли..")))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9112
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:46
#14167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что кроме вас канадца кто-то оскорбился?

Не знаю, возможно. Хотите я опрос тут проведу?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9112
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:50
#14168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не удивлюсь если вы делаете скрины и скидываете их на свой канадско-украинский форум с истерикой

Зачем мне это? Мне важно, чтобы на этом форуме все видели и знали, остальные форумы меня вообще не интересуют )) ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9876
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 07:35
#14169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога опять пробебекал ночью.
Выдал пост с матершинным словом,
Ну хам он такой ночной матершинный,
И лег в кроватку.
Распорядок дня у краснодарских пенсионеров такой.
Вместо
стакана кефира на ночь хамский пост
С матершинным словом на форуме нг.
Хорошо хоть не двадцать ночныхтаких постов, как раньше, которые удаляли.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6046
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 09:46
#14170
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-/Не знаю, возможно. Хотите я опрос тут проведу?/



Да хоть соц исследование но после опроса,нужны ли на форуме поуеховшие?)



Цитата-/Зачем мне это? Мне важно, чтобы на этом форуме все видели и знали, остальные форумы меня вообще не интересуют/



Знали и видели что вы закомплексованный канадец который обижается на всё подряд и вам делать нечего?) Опрос проведёте на эту тему?
Профайл
Страница 945 из 945«1...943944945
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS