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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 23:36
Цитата:
Сегодня воскресенье - блинчики))
Цитата:
Я понимаю, что это был пример.
Но не припомню, чтобы тут кто-то еще похожие примеры приводил)
abaika95:
Для тех ждёт с утра бургер в рот о босса,
Для тех ждёт с утра бургер в рот о босса,
Сегодня воскресенье - блинчики))
Цитата:
abaika95:
эти был ПРИМЕР!
эти был ПРИМЕР!
Я понимаю, что это был пример.
Но не припомню, чтобы тут кто-то еще похожие примеры приводил)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 23:41
Цитата-/Сегодня воскресенье - блинчики)/
А пардон,я думал вы и на выходных работаете.....ну ждите бургер от босса,недолго осталось)
Цитата-/Но не припомню, чтобы тут кто-то еще похожие примеры приводил/
А что вас и такие примеры оскорбляют?
А пардон,я думал вы и на выходных работаете.....ну ждите бургер от босса,недолго осталось)
Цитата-/Но не припомню, чтобы тут кто-то еще похожие примеры приводил/
А что вас и такие примеры оскорбляют?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 23:56
Цитата:
Наоборот радуют. Чем больше вы таких примеров приводите - тем шире вы людям глаза раскрываете))
abaika95:
А что вас и такие примеры оскорбляют?
А что вас и такие примеры оскорбляют?
Наоборот радуют. Чем больше вы таких примеров приводите - тем шире вы людям глаза раскрываете))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:02
Цитата-/Наоборот радуют. Чем больше вы таких примеров приводите - тем шире вы людям глаза раскрываете/
Ну адекватные понимают что это пример и сарказм а такие как вы начинаете истерить) истеричек будем лечить) вазелином с завода от северян))
Ну адекватные понимают что это пример и сарказм а такие как вы начинаете истерить) истеричек будем лечить) вазелином с завода от северян))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:06
Цитата:
Ну это ваш пример, не мой. Ваш такой сарказм. Вы считаете, что так пошутить - приемлемо. Жду вашу очередную подобную шутку с нетерпением.
abaika95:
Ну адекватные понимают что это пример и сарказм
Ну адекватные понимают что это пример и сарказм
Ну это ваш пример, не мой. Ваш такой сарказм. Вы считаете, что так пошутить - приемлемо. Жду вашу очередную подобную шутку с нетерпением.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:28
Цитата-/Ну это ваш пример, не мой/
Да ну? А я то думал ваш? Или что кто-то этот факт оспаривает?)
Цитата-/Ваш такой сарказм. Вы считаете, что так пошутить - приемлемо./
А что кроме вас канадца кто-то оскорбился?
Цитата-/Жду вашу очередную подобную шутку с нетерпением/
Не удивлюсь если вы делаете скрины и скидываете их на свой канадско-украинский форум с истерикой "аааааа вот поэтому я и уехал!!! Они же там эти м...все нацисты нацисты!! Они меня били в подъезде и деньги на завтрак от мамы отбирали.....потомучто я в компуктерах разобрался и обзывали еще х.....и сопли сопли сопли..")))
Да ну? А я то думал ваш? Или что кто-то этот факт оспаривает?)
Цитата-/Ваш такой сарказм. Вы считаете, что так пошутить - приемлемо./
А что кроме вас канадца кто-то оскорбился?
Цитата-/Жду вашу очередную подобную шутку с нетерпением/
Не удивлюсь если вы делаете скрины и скидываете их на свой канадско-украинский форум с истерикой "аааааа вот поэтому я и уехал!!! Они же там эти м...все нацисты нацисты!! Они меня били в подъезде и деньги на завтрак от мамы отбирали.....потомучто я в компуктерах разобрался и обзывали еще х.....и сопли сопли сопли..")))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:46
Цитата:
Не знаю, возможно. Хотите я опрос тут проведу?))
abaika95:
А что кроме вас канадца кто-то оскорбился?
А что кроме вас канадца кто-то оскорбился?
Не знаю, возможно. Хотите я опрос тут проведу?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 00:50
Цитата:
Зачем мне это? Мне важно, чтобы на этом форуме все видели и знали, остальные форумы меня вообще не интересуют ))
abaika95:
Не удивлюсь если вы делаете скрины и скидываете их на свой канадско-украинский форум с истерикой
Не удивлюсь если вы делаете скрины и скидываете их на свой канадско-украинский форум с истерикой
Зачем мне это? Мне важно, чтобы на этом форуме все видели и знали, остальные форумы меня вообще не интересуют ))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9876
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 07:35
Гога опять пробебекал ночью.
Выдал пост с матершинным словом,
Ну хам он такой ночной матершинный,
И лег в кроватку.
Распорядок дня у краснодарских пенсионеров такой.
Вместо
стакана кефира на ночь хамский пост
С матершинным словом на форуме нг.
Хорошо хоть не двадцать ночныхтаких постов, как раньше, которые удаляли.
Выдал пост с матершинным словом,
Ну хам он такой ночной матершинный,
И лег в кроватку.
Распорядок дня у краснодарских пенсионеров такой.
Вместо
стакана кефира на ночь хамский пост
С матершинным словом на форуме нг.
Хорошо хоть не двадцать ночныхтаких постов, как раньше, которые удаляли.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.12.20 - 09:46
Циатат-/Не знаю, возможно. Хотите я опрос тут проведу?/
Да хоть соц исследование но после опроса,нужны ли на форуме поуеховшие?)
Цитата-/Зачем мне это? Мне важно, чтобы на этом форуме все видели и знали, остальные форумы меня вообще не интересуют/
Знали и видели что вы закомплексованный канадец который обижается на всё подряд и вам делать нечего?) Опрос проведёте на эту тему?
Да хоть соц исследование но после опроса,нужны ли на форуме поуеховшие?)
Цитата-/Зачем мне это? Мне важно, чтобы на этом форуме все видели и знали, остальные форумы меня вообще не интересуют/
Знали и видели что вы закомплексованный канадец который обижается на всё подряд и вам делать нечего?) Опрос проведёте на эту тему?
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