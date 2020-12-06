Отправлено: - 00:50

abaika95:

Не удивлюсь если вы делаете скрины и скидываете их на свой канадско-украинский форум с истерикой

Цитата:Зачем мне это? Мне важно, чтобы на этом форуме все видели и знали, остальные форумы меня вообще не интересуют ))