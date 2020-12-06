Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40473
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 06.12.20 - 15:07
При этом такая проблема возникла не у всех казахстанских пользователей, у некоторых все работает исправно. Ранее казахстанцев предупредили о возможных проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам.
Читать новость
Читать новость
Re: У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к...
Отправлено: 06.12.20 - 15:07
Суверенный интернет ?
Хотели как в Китае будет как в Китае)
Хотели как в Китае будет как в Китае)
Re: У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к...
Отправлено: 06.12.20 - 22:55
Цитата:
То есть мы ваши новости сможем коментировать - а вы даже ответить не сможете. Шикардос))
abaika95:
Суверенный интернет ? Хотели как в Китае будет как в Китае)
Суверенный интернет ? Хотели как в Китае будет как в Китае)
То есть мы ваши новости сможем коментировать - а вы даже ответить не сможете. Шикардос))
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 06.12.20 - 23:32
Цитата -/То есть мы ваши новости сможем коментировать - а вы даже ответить не сможете. Шикардос/
Не сможем,потомучто комментить их вы будете на украинском форуме в Канаде а мы туда лезть не будем,сами в своем там бурлите)
Не сможем,потомучто комментить их вы будете на украинском форуме в Канаде а мы туда лезть не будем,сами в своем там бурлите)
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 06.12.20 - 23:50
Цитата:
Так конечно, не - будешь.
Проверь интернет, Китайский, свой...
abaika95:
а мы туда лезть не будем,
а мы туда лезть не будем,
Так конечно, не - будешь.
Проверь интернет, Китайский, свой...
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:00
Цитата-/Так конечно, не - будешь.Проверь интернет, Китайский, свой/
А что у тебя с китайцами какие-то проблемы?) Били они тебя в детстве?)
А что у тебя с китайцами какие-то проблемы?) Били они тебя в детстве?)
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:09
Цитата:
Вот у тебя - будут. Учи Китайский язык.
Дарига Нурсултановна, приходит. Во власть.
А она же сказала - учить Китайский...
abaika95:
А что у тебя с китайцами какие-то проблемы?)
А что у тебя с китайцами какие-то проблемы?)
Вот у тебя - будут. Учи Китайский язык.
Дарига Нурсултановна, приходит. Во власть.
А она же сказала - учить Китайский...
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:10
Цитата:
Не-а, на казахстанском в Украине
abaika95:
Не сможем,потомучто комментить их вы будете на украинском форуме в Канаде
Не сможем,потомучто комментить их вы будете на украинском форуме в Канаде
Не-а, на казахстанском в Украине
Re: У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к...
Отправлено: 07.12.20 - 00:14
Цитата:
Это кто - сказал? Аблай - сказал... Цитата:
И причём тут моё детство и Китайцы...
abaika95:
Хотели как в Китае будет как в Китае)
Хотели как в Китае будет как в Китае)
Это кто - сказал? Аблай - сказал... Цитата:
abaika95:
Били они тебя в детстве?)
Били они тебя в детстве?)
И причём тут моё детство и Китайцы...
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:34
Циатат-/Вот у тебя - будут. Учи Китайский язык.Дарига Нурсултановна, приходит. Во власть.А она же сказала - учить Китайский/
Для тех кто заходит на форум и видит фигу,Дарига Нурсултановна была во власти вторым по сути человеком в государстве председателем сената и чето никто китайский не учил) а щас начнут?
Циатат-/Не-а, на казахстанском в Украине/
Лишь бы свою в/на Украину преплести?/
Циатат-/Это кто - сказал? Аблай - сказал./
Какой Аблай?
Цитата-/И причём тут моё детство и Китайцы/
Ну тебя же на китайский язык ведёт,или ты тоже как любитель бутеров от босса примеров не понимаешь? Хреноцид? Неправильное Время так влияет на вас?))
Для тех кто заходит на форум и видит фигу,Дарига Нурсултановна была во власти вторым по сути человеком в государстве председателем сената и чето никто китайский не учил) а щас начнут?
Циатат-/Не-а, на казахстанском в Украине/
Лишь бы свою в/на Украину преплести?/
Циатат-/Это кто - сказал? Аблай - сказал./
Какой Аблай?
Цитата-/И причём тут моё детство и Китайцы/
Ну тебя же на китайский язык ведёт,или ты тоже как любитель бутеров от босса примеров не понимаешь? Хреноцид? Неправильное Время так влияет на вас?))
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:38
Цитата:
У меня один босс - остался...
Всё что мне - надо, пока даёт...
abaika95:
или ты тоже как любитель бутеров от босса п
или ты тоже как любитель бутеров от босса п
У меня один босс - остался...
Всё что мне - надо, пока даёт...
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:43
Цитата:
Д,б (с)
Domain Name:NG.KZ
Domain IP Address:89.184.69.***
Country: Ukraine
Можете сами проверить, если знаете как))
Хотя о чем я
abaika95:
Лишь бы свою в/на Украину преплести?/
Лишь бы свою в/на Украину преплести?/
Д,б (с)
Domain Name:NG.KZ
Domain IP Address:89.184.69.***
Country: Ukraine
Можете сами проверить, если знаете как))
Хотя о чем я
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать