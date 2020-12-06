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≡ У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40473
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 06.12.20 - 15:07
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При этом такая проблема возникла не у всех казахстанских пользователей, у некоторых все работает исправно. Ранее казахстанцев предупредили о возможных проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6043
Re: У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к...
Отправлено: 06.12.20 - 15:07
#1
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Суверенный интернет ?


Хотели как в Китае будет как в Китае)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9109
Re: У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к...
Отправлено: 06.12.20 - 22:55
#2
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Цитата:
abaika95:
Суверенный интернет ? Хотели как в Китае будет как в Китае)

То есть мы ваши новости сможем коментировать - а вы даже ответить не сможете. Шикардос))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6043
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 06.12.20 - 23:32
#3
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Цитата -/То есть мы ваши новости сможем коментировать - а вы даже ответить не сможете. Шикардос/




Не сможем,потомучто комментить их вы будете на украинском форуме в Канаде а мы туда лезть не будем,сами в своем там бурлите)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20584
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 06.12.20 - 23:50
#4
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Цитата:
abaika95:
а мы туда лезть не будем,

Так конечно, не - будешь.
Проверь интернет, Китайский, свой... :lol: ;-) :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6043
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:00
#5
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Цитата-/Так конечно, не - будешь.Проверь интернет, Китайский, свой/



А что у тебя с китайцами какие-то проблемы?) Били они тебя в детстве?)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20584
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:09
#6
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Цитата:
abaika95:
А что у тебя с китайцами какие-то проблемы?)

Вот у тебя - будут. Учи Китайский язык.
Дарига Нурсултановна, приходит. Во власть.
А она же сказала - учить Китайский... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9109
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 07.12.20 - 00:10
#7
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Цитата:
abaika95:
Не сможем,потомучто комментить их вы будете на украинском форуме в Канаде

Не-а, на казахстанском в Украине ;-) :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20584
Re: У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к...
Отправлено: 07.12.20 - 00:14
#8
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Цитата:
abaika95:
Хотели как в Китае будет как в Китае)

Это кто - сказал? Аблай - сказал... :lol: ;-) Цитата:
abaika95:
Били они тебя в детстве?)

И причём тут моё детство и Китайцы... :lol: ;-)
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