У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube

Отправлено: - 23:32

Цитата -/То есть мы ваши новости сможем коментировать - а вы даже ответить не сможете. Шикардос/









Не сможем,потомучто комментить их вы будете на украинском форуме в Канаде а мы туда лезть не будем,сами в своем там бурлите)