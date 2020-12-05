Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области

Отправлено: - 20:35

Цитата-/Конечно демократия. Просто не забывайте, кто следом выйдет и в каком количестве/







Следом выйдет толпа а мы как знаем из уроков истории очень ведомая на разные провокации и манипуляции или нет?







Цитата-/Чисто своим мнением вы никого никуда вывести не сможете. Значит мнение должно совпадать. Власть на такое количество одинаковых мнений обязана будет отреагировать./





Многим не нравится карантин но люди массово как у вас или в Германии не выходят,власть у нас реагирует точечно а у вас не реагирует вовсе на протестующих





Так получается где демократия а где неслышащее государство?)









Цитата-/Но раз до сих пор никто не вышел - значит либо мнение у большинства другое, либо кишка тонка/





мнение другое еще,когда будет то самое и большинство выйдет то кишка уже не будет тонка