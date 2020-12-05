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≡ Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40473
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 20:02
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Действие карантинных мер продлено, но вводятся некоторые послабления в работе общепита, ТРЦ и пассажирского транспорта, разрешается работа спортивных объектов и бассейнов (с ограничениями), а также некоторых других видов бизнеса.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9875
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 06.12.20 - 20:01
#15
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Цитата:
lelik1375:
Что характерно, все уже плюют на эти ограничения..


Да?
Не слышал про такую тенденцию.
И кто эти все?

[Исправлено: alex_60, 06.12.2020 - 20:05]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6035
Автобусы, такси, ТРЦ и спортобъекты - Какие изменения в режиме карантина ввели в Костанайской области
Отправлено: 06.12.20 - 20:35
#16
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Цитата-/Конечно демократия. Просто не забывайте, кто следом выйдет и в каком количестве/



Следом выйдет толпа а мы как знаем из уроков истории очень ведомая на разные провокации и манипуляции или нет?



Цитата-/Чисто своим мнением вы никого никуда вывести не сможете. Значит мнение должно совпадать. Власть на такое количество одинаковых мнений обязана будет отреагировать./


Многим не нравится карантин но люди массово как у вас или в Германии не выходят,власть у нас реагирует точечно а у вас не реагирует вовсе на протестующих


Так получается где демократия а где неслышащее государство?)




Цитата-/Но раз до сих пор никто не вышел - значит либо мнение у большинства другое, либо кишка тонка/


мнение другое еще,когда будет то самое и большинство выйдет то кишка уже не будет тонка
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