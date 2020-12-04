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≡ Советы на каждый день
 
 
Страница 22 из 22«1...202122
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Куратор темы: Козлов я
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2014
Советы на каждый день
Отправлено: 04.12.20 - 13:09
#316
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ИЗМЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
Современные смартфоны стали настолько универсальными, что с их помощью можно измерять артериальное давление и они выступают в роли тонометров. Нужно всего лишь скачать специальное приложение в Play Маркете, их множество. И далее следовать появившейся на экране инструкции. Наиболее практичным и точным считается приложение Care Healths. Оно дает погрешность 12 единиц, в то время, как другие- более 20. Кроме этого у него есть и другие мед. функции.
Для измерения давления не нужно прилагать больших усилий. Достаточно приложить указательный палец к камере телефона. Сильно жать на корпус телефона не нужно,т.к. вы пережмете кровяной поток и показания будут неточными. При измерении давления указательный палец должен перекрывать камеру и светодиод вспышки.



Само измерение занимает всего лишь минуту. Полученный результат появится на экране смартфона.



Такое приложение можно установить на любом смартфоне, главное, чтобы светодиоды были близко размещены к фотокамере.
Измерение давления с помощью приложения к телефону не подходит для людей, у которых наблюдаются постоянные перепады давления. Здесь телефон настоящий тонометр не заменит.
Удачи!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1878
Советы на каждый день
Отправлено: 04.12.20 - 13:37
#317
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Цитата:
Козлов я:
ИЗМЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

совет как зяляпать оптику смартфона, это надо называть!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2014
Советы на каждый день
Отправлено: 04.12.20 - 13:42
#318
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Цитата:
юля елиссева:
совет как зяляпать оптику смартфона, это надо называть!

Ну, если у вас руки грязные - то да. :-x
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2014
Советы на каждый день
Отправлено: 05.12.20 - 17:28
#319
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ВСЯКИЕ СМЕШНЫЕ СОВЕТИКИ
Если у вас простаивает техника, а у детей локдаун на спортивные секции, то можно устроить им дома филиал ДЮСШ. И за мячами бегать не надо.



А так можно сделать себе фитнесс-центр (когда в городе закрыты)э



Ноутбук нельзя ставить на мягкое - не будет вентиляции и он перегреется. Но можно тогда положить на одеяло подставку для яиц, а сверху ноут. И никто не перегреется.



Чтобы длинные голенища женских сапог не складывались и держали форму - положите в них свернутый журнал.



Дети выросли - ЛЕГО можно выкинуть. А можно сделать из него симпатичный держатель для ножей на кухне.



Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2014
Советы на каждый день
Отправлено: 06.12.20 - 18:56
#320
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БЫСТРО УЧИМ СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА
Мы до того привыкли к сигналам светофоров, что при наличии на перекрестке регулировщика некоторые водители впадают в ступор. Лихорадочно вспоминая ПДД, они иногда при этом совершают ошибки или, наоборот, создают "пробки". Поэтому для быстрого запоминания действий водителей при основных сигналах регулировщика просто запомните незамысловатые стишки.



Ни гвоздя, ни жезла!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7612
Советы на каждый день
Отправлено: 06.12.20 - 20:13
#321
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Распечатал, положу в машину.


[Исправлено: Добринцофф, 06.12.2020 - 20:14]
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Страница 22 из 22«1...202122
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