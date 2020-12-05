В церемонии открытия нового спортивного объекта приняли участие аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, ветераны и тренеры по боксу и их воспитанники, сообщает пресс-служба акима области. Читать новость
Боксеры это в первую очередь будущие учителя географии, истории и математики, нейрохирурги, айтишники и инженеры. Когда люди получают по голове, то умнеют на глазах. Не буду ставить Кличко в обидный пример Мне один тренер по боксу говорил: "Не знаю ни кого, кто пришел в зал для обучения самозащите, все пришли с понятной целью поставить удар, поднять авторитет среди сверстников". Кстати зал хороший построили.
В целом хорошая новость, радует, что с каждым годом растет число различных спортивных объектов. Надеюсь - Школа бокса дополнительно привлечёт молодежь, где созданы все условия для занятий спортом и даст толчок в развитии в областном центре и регионе данного вида спорта.
Также очень рад, что Надежде вручили сертификат и она стала обладательницей 2 комнатной квартиры. Огромное спасибо чиновникам!
Ну и пожелания остаются прежними, как отмечал в августе текущего года, цитирую:
Надежде желаю всего наилучшего! Не опускать руки, кроме физической подготовки морально и психологически настраиваться к участию на олимпийских играх, постепенно и последовательно выйти на пик формы и достойно выступить.
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