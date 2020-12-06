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Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40473
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 10:06
Вызывает мэр Барселоны к себе Рональда Кумана (тренера футбольного клуба «Барселона») и говорит ему: "Что же ты, Рональд? Мы тебе верили. Дали денег, даже больше, чем в прошлом году, а вы так плохо играете".
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Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 10:06
Сравнение никакое.
ФК Барселона является одним из четырех испанских клубов, принадлежащих болельщикам.
у клуба нет акционеров, которым нужны дивиденды, и нет дивидендов для членов клуба, и деньги, которые клуб зарабатывает каждый год,остаются в клубе.
Поэтому мэр города Барселона не может вмешиваться по определению.
ФК Тобол например (блогер даже не указал город, для него это неважно) , принадлежит
Акимату Костанайской области.
Соответственно он и спрашивает за результаты.
Те этот блогер даже не не понимает о чем пишет.
А еще юрист.
[Исправлено: alex_60, 06.12.2020 - 10:09]
ФК Барселона является одним из четырех испанских клубов, принадлежащих болельщикам.
у клуба нет акционеров, которым нужны дивиденды, и нет дивидендов для членов клуба, и деньги, которые клуб зарабатывает каждый год,остаются в клубе.
Поэтому мэр города Барселона не может вмешиваться по определению.
ФК Тобол например (блогер даже не указал город, для него это неважно) , принадлежит
Акимату Костанайской области.
Соответственно он и спрашивает за результаты.
Те этот блогер даже не не понимает о чем пишет.
А еще юрист.
[Исправлено: alex_60, 06.12.2020 - 10:09]
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 25
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 10:43
мысль в статье заложена по моему разумению другая. Не разумное распределение бюджета. Трата многих миллионов на развлечение определенной группы чиновников и несколько сотен болельщиков. Аппетит можно иметь и по скромнее и не за государственный счет. Пусть играют, никто не против. Но пусть имеют зарплату соизмеримую тому же чиновнику среднего уровня. А если мастер или показал хорошие результаты, то можно повысить зарплату в полтора-два раза. И это будет уже по божески. А не так как сейчас.
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 11:18
Да если что,о назначении Кумана тренером
Было обьявлено 18 августа 2020 года.
Так что его никто в принципе еще не может спрашивать, почему команда не забивает-пропускает.
Так, мелкое замечание блогеру.
Было обьявлено 18 августа 2020 года.
Так что его никто в принципе еще не может спрашивать, почему команда не забивает-пропускает.
Так, мелкое замечание блогеру.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3756
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 12:12
Цитата:
И это я считаю в корне не правильно.
Уже 500 раз об этом говорили, исполнительная власть должна думать о развитии массового спорта и в первую очередь детского, а профессиональный спорт сам себя должен финансировать, на то он и профессиональный.
А у нас развлечение для акимов за счет бюджета.
Стимулировать лучше тренеров надо на воспитание спортсменов и команд.
alex_60:
ФК Тобол например (блогер даже не указал город, для него это неважно) , принадлежит Акимату Костанайской области.
ФК Тобол например (блогер даже не указал город, для него это неважно) , принадлежит Акимату Костанайской области.
И это я считаю в корне не правильно.
Уже 500 раз об этом говорили, исполнительная власть должна думать о развитии массового спорта и в первую очередь детского, а профессиональный спорт сам себя должен финансировать, на то он и профессиональный.
А у нас развлечение для акимов за счет бюджета.
Стимулировать лучше тренеров надо на воспитание спортсменов и команд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2904
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 12:23
Цитата:
----Сравнение - шикарное !!! Ведь это с юмором написано ,
alex_60:
Сравнение никакое.
Сравнение никакое.
----Сравнение - шикарное !!! Ведь это с юмором написано ,
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1219
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 13:46
Цитата:
Тут и некстати проигранный иск в суде первой инстанции, поданный африканским футболистом на сумму 600 000 евро к администрации ФК "Тобол". На это тоже нужны деньги из бюджета.
рихард:
Трата многих миллионов на развлечение
Трата многих миллионов на развлечение
Тут и некстати проигранный иск в суде первой инстанции, поданный африканским футболистом на сумму 600 000 евро к администрации ФК "Тобол". На это тоже нужны деньги из бюджета.
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 13:49
Цитата:
Так по твоему этот блогер юморист?
Написано юрист.
Гога:
Ведь это с юмором написано ,
Ведь это с юмором написано ,
Так по твоему этот блогер юморист?
Написано юрист.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6034
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 13:58
Цитата-/Автор - юрист, живет в Алматы/
Спасибо редакции за уточнение)
Теперь видно,хороший юрист(его дельные комментарии ко многим законодательным актам РК есть в сети) из Алматы рассуждает о футболе.
Спасибо редакции за уточнение)
Теперь видно,хороший юрист(его дельные комментарии ко многим законодательным актам РК есть в сети) из Алматы рассуждает о футболе.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 397
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 17:30
Цитата:
Не поясните , откуда средства у этого собственника ? За чей счёт банкет ?
alex_60:
принадлежит Акимату
принадлежит Акимату
Не поясните , откуда средства у этого собственника ? За чей счёт банкет ?
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 397
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 17:33
Цитата:
Сдельную , а не почасовую
рихард:
пусть имеют зарплату
пусть имеют зарплату
Сдельную , а не почасовую
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