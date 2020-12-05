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В целом хорошая новость, радует, что с каждым годом растет число различных спортивных объектов. Надеюсь - Школа бокса дополнительно привлечёт молодежь, где созданы все условия для занятий спортом и даст толчок в развитии в областном центре и регионе данного вида спорта.Также очень рад, что Надежде вручили сертификат и она стала обладательницей 2 комнатной квартиры. Огромное спасибо чиновникам!Ну и пожелания остаются прежними, как отмечал в августе текущего года, цитирую:Надежде желаю всего наилучшего! Не опускать руки, кроме физической подготовки морально и психологически настраиваться к участию на олимпийских играх, постепенно и последовательно выйти на пик формы и достойно выступить.Подробнее здесь: