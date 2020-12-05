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≡ Школу бокса открыли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40473
Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 05.12.20 - 23:19
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В церемонии открытия нового спортивного объекта приняли участие аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, ветераны и тренеры по боксу и их воспитанники, сообщает пресс-служба акима области.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Re: Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 05.12.20 - 23:19
#1
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Ну теперь боксеры конечно попрут, дычко,шваб это только начало)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9099
Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 05.12.20 - 23:32
#2
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Цитата:
abaika95:
Ну теперь боксеры конечно попрут, дычко,шваб это только начало)

Теперь крышевальщики бизнеса попрут, профессиональные )

[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 23:33]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 05.12.20 - 23:35
#3
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Цитата-/Теперь крышевальщики бизнеса попрут, профессиональные/




Для вас боксеры-сразу бандиты?


Бедный как вам жилось то в 90ые? Видать постоянно битым ходили?)))
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
91
Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 05.12.20 - 23:50
#4
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Боксеры это в первую очередь будущие учителя географии, истории и математики, нейрохирурги, айтишники и инженеры. Когда люди получают по голове, то умнеют на глазах. Не буду ставить Кличко в обидный пример :lol:
Мне один тренер по боксу говорил: "Не знаю ни кого, кто пришел в зал для обучения самозащите, все пришли с понятной целью поставить удар, поднять авторитет среди сверстников".
Кстати зал хороший построили.

[Исправлено: Muad Dib, 05.12.2020 - 23:53]
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
209
Re: Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 06.12.20 - 03:44
#5
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А где школа то находится?
P.S. Давно пора, бокс это то не многое, чего умеют в Казахстане.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13467
Re: Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 06.12.20 - 04:11
#6
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Цитата:
Артем Марусич:
где школа то находится?

Гашека, 1/4. Рядом с набережной бывший картинг-центр.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2092
Re: Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 06.12.20 - 14:01
#7
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В целом хорошая новость, радует, что с каждым годом растет число различных спортивных объектов. Надеюсь - Школа бокса дополнительно привлечёт молодежь, где созданы все условия для занятий спортом и даст толчок в развитии в областном центре и регионе данного вида спорта.

Также очень рад, что Надежде вручили сертификат и она стала обладательницей 2 комнатной квартиры. Огромное спасибо чиновникам!

Ну и пожелания остаются прежними, как отмечал в августе текущего года, цитирую:

Надежде желаю всего наилучшего! Не опускать руки, кроме физической подготовки морально и психологически настраиваться к участию на олимпийских играх, постепенно и последовательно выйти на пик формы и достойно выступить.

Подробнее здесь:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1191
Re: Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 06.12.20 - 17:02
#8
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Цитата:
Victor Yang:

А что с картингами?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13467
Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 06.12.20 - 17:27
#9
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Цитата:
КГСПС:
А что с картингами?

На их сайте висит объявление от 26 апреля 2018 года о закрытии.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1191
Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 06.12.20 - 17:31
#10
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Цитата:
Victor Yang:

Не выгоден, видимо, для акимата этот вид спорта. А пацанам нравилось, да и для жизни полезно с техникой быть на "ты".
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13467
Школу бокса открыли в Костанае
Отправлено: 06.12.20 - 17:48
#11
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Цитата:
КГСПС:
Не выгоден, видимо, для акимата этот вид спорта.

А причем тут акимат? Вполне возможно нерентабельным оказался. Или он государственный был?
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