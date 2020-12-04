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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 319 из 320«1...317318319320»
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20578
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:50
#4771
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Цитата:
alex_60:
Паспорт казахстанский под подушкой Хранишь.

И партбилет, КПСС... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20578
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:52
#4772
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Цитата:
alex_60:
мы все умрем.

В 60 лет, я об этом,
даже не думал... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:56
#4773
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Цитата:
drakon:
И партбилет, КПСС


Жизнь одна. Память надо хранить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:56
#4774
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Цитата:
drakon:
даже не думал.


Тогда пандемии не было.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2013
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 17:39
#4775
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Цитата:
drakon:
Всётаки, дом наверное, разбирать будут.

Ничего, у вас там в Фатерлянде много свободного места. Под автобанами.

https://b.radikal.ru/b00/2012/11/052a6a7e2804.jpg
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20578
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 17:50
#4776
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Цитата:
Козлов я:
Фатерлянде много свободного места

И балкон даже - есть... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20578
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.20 - 20:57
#4777
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Винзенские музыканты.

Второй год, нет Шарманщика.
Старый он уже был,
кто знает, что с ним... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20578
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 14:07
#4778
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С праздником!
Nikolaustag,
Сегодня у нас!!!... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20578
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 14:10
#4779
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Что то, ОК - давно не заходила,
на сайт НГ?... :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13467
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 14:17
#4780
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Цитата:
drakon:
Nikolaustag, Сегодня у нас!!!...

Гратулире!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6024
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 14:45
#4781
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Цитата:
drakon:
Nikolaustag,

Точно, завтра опять на работе николяусики стоять на столах будут :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20578
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 16:41
#4782
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Штеллевский мыслитель.Сколько же ему лет?

Завтра отнесу в музей... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 16:46
#4783
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Цитата:
drakon:
Сколько же ему лет?


По виду год два, не больше.
Из гипса.

[Исправлено: alex_60, 06.12.2020 - 16:52]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 16:49
#4784
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Цитата:
drakon:
музыканты


Бедные дети. Зарабатывают себе на хлеб
Игрой на дудочках.
Худенькие такие.
И не учатся.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20578
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.20 - 17:01
#4785
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Цитата:
alex_60:
И не учатся.

Алекс, в субботу у нас занятий - нету.
И второй и третьей смены - тоже.
Школ на всех - хватает... :lol: ;-)
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Страница 319 из 320«1...317318319320»
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