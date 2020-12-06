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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 14:54
#14146
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Цитата-/Остальную серость даже коментировать не охота/



Понятно потмоучто сказать вам нечего,спать идите)




Цитата-/То есть, если статья про взяточников и коррупционеров и я оставляю там коммет,то это "вывсёврёте"? Интересная логика/


Я когда-нибудь говорил вам что вывсеврете?) Я всегда признаю что у нас есть взяточники и коррупционеры но когда вы оставляете коммент у нас на эту тему то из приличия дополнояйте что у вас там в Германии такие же взяточники и коррупционеры, если не хуже) что там с делом о 30летнем строительстве аэропорта в Берлине и попиле на нем 6 млрд?) Кого посадили?)





Цитата-/Это прежде всего должно быть обидно вам. За отсутствия (или вернее его наличия, но ниже плинтуса) воспитания и такта/



Аааа вон оно как? Тоесть когда вы в своих очках пишите что у нас несменяемость власти 30 лет, то это культурно и такчтино а когда я вам говорю что у вас такая же несменяемость власти 15 лет то это невоспитанность с моей стороны?))

Вот поэтому пока вы все так переворачиваете по методикам вечернего муд****а я и буду с вами поуховшими общаться как и общался) вашей методичкой да по вашим какашистым очкам)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6024
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:00
#14147
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Цитата:
abaika95:
Вот поэтому пока вы все так переворачиваете

Что конкретно переворачиваем? Хотя лучше не отвечайте. Я ваши коменты буду просто игнорировать (стараться) ;-)
Цитата:
abaika95:
вашей методичкой да по вашим какашистым очкам)

Это у вас методичка, где можно первых политиков бомжами обзывать?
Поменяйте. Ей богу не прилично.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:03
#14148
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Цитата:
Victor Yang:
только что вот права слова не имеешь, если уехал. Тем более, если это слово ругательное. Где-то это тоже можно понять





Вот почему Йанг это понимает и адекватно реагирует а другие поуеховшие нет?)

Может потомучто его по молодости не били и не ч***и в Казахстане и он вырос психически здоровым и адекватным?


Старик Фрейд всегда утверждал что все ниточки ведут к детству,видишь что взрослый человек истеричка и нытик то значит в детстве с ним случилось что-то нехорошее

Институт детской психологии на всем постсоветском прострастве плохо развит,если на западе в порядке вещей ребенка к психологу водить на плановый осмотр словно к стоматологу,то у нас это сразу считается зашкваром и унижением ребенка словно он уже псих...а это в корне неправильно


Вот когда поменяем ментальность детей (я не про руханижангыру) поменяем их восприятие мира,излечим от семейных травм и комплексов вот может тогда начнем развиваться как страна а пока у нас правит лицемерие,злоба,истерия,и глобальное ныыыыыыытье но всех и каждого
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:05
#14149
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Цитата-/Что конкретно переворачиваем?/



Он даже не понял о чем речь?)) Типо в порядке вещей для него)




Цитата-/Это у вас методичка, где можно первых политиков бомжами обзывать?Поменяйте. Ей богу не прилично/


Обида? Или у вас там в Германии штази следит за каждым,и если не защитил в сети честь фрау фюрера то лишаешься дневной похлёбки?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6024
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:14
#14150
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Цитата:
abaika95:

Читайте пост 14145. Вижу сложно всё запущено. и да
Цитата:
abaika95:
Старик Фрейд всегда утверждал

Он много чего утверждал и как найти 100 друзей,
но тем не менее прожил и умер в одиночестве.... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:39
#14151
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Цитата-/Он много чего утверждал и как найти 100 друзей,но тем не менее прожил и умер в одиночестве/



И? Вы оспариваете теорию что все психологические травмы полученные в детстве закладываются у человека на в жизнь?



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