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≡ У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40473
У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к Facebook и YouTube
Отправлено: 06.12.20 - 15:07
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При этом такая проблема возникла не у всех казахстанских пользователей, у некоторых все работает исправно. Ранее казахстанцев предупредили о возможных проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Re: У некоторых казахстанцев возникли проблемы с доступом к...
Отправлено: 06.12.20 - 15:07
#1
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Суверенный интернет ?


Хотели как в Китае будет как в Китае)
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