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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 14:54
Цитата-/Остальную серость даже коментировать не охота/
Понятно потмоучто сказать вам нечего,спать идите)
Цитата-/То есть, если статья про взяточников и коррупционеров и я оставляю там коммет,то это "вывсёврёте"? Интересная логика/
Я когда-нибудь говорил вам что вывсеврете?) Я всегда признаю что у нас есть взяточники и коррупционеры но когда вы оставляете коммент у нас на эту тему то из приличия дополнояйте что у вас там в Германии такие же взяточники и коррупционеры, если не хуже) что там с делом о 30летнем строительстве аэропорта в Берлине и попиле на нем 6 млрд?) Кого посадили?)
Цитата-/Это прежде всего должно быть обидно вам. За отсутствия (или вернее его наличия, но ниже плинтуса) воспитания и такта/
Аааа вон оно как? Тоесть когда вы в своих очках пишите что у нас несменяемость власти 30 лет, то это культурно и такчтино а когда я вам говорю что у вас такая же несменяемость власти 15 лет то это невоспитанность с моей стороны?))
Вот поэтому пока вы все так переворачиваете по методикам вечернего муд****а я и буду с вами поуховшими общаться как и общался) вашей методичкой да по вашим какашистым очкам)
Понятно потмоучто сказать вам нечего,спать идите)
Цитата-/То есть, если статья про взяточников и коррупционеров и я оставляю там коммет,то это "вывсёврёте"? Интересная логика/
Я когда-нибудь говорил вам что вывсеврете?) Я всегда признаю что у нас есть взяточники и коррупционеры но когда вы оставляете коммент у нас на эту тему то из приличия дополнояйте что у вас там в Германии такие же взяточники и коррупционеры, если не хуже) что там с делом о 30летнем строительстве аэропорта в Берлине и попиле на нем 6 млрд?) Кого посадили?)
Цитата-/Это прежде всего должно быть обидно вам. За отсутствия (или вернее его наличия, но ниже плинтуса) воспитания и такта/
Аааа вон оно как? Тоесть когда вы в своих очках пишите что у нас несменяемость власти 30 лет, то это культурно и такчтино а когда я вам говорю что у вас такая же несменяемость власти 15 лет то это невоспитанность с моей стороны?))
Вот поэтому пока вы все так переворачиваете по методикам вечернего муд****а я и буду с вами поуховшими общаться как и общался) вашей методичкой да по вашим какашистым очкам)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6024
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:00
Цитата:
Что конкретно переворачиваем? Хотя лучше не отвечайте. Я ваши коменты буду просто игнорировать (стараться)
Цитата:
Это у вас методичка, где можно первых политиков бомжами обзывать?
Поменяйте. Ей богу не прилично.
abaika95:
Вот поэтому пока вы все так переворачиваете
Вот поэтому пока вы все так переворачиваете
Что конкретно переворачиваем? Хотя лучше не отвечайте. Я ваши коменты буду просто игнорировать (стараться)
Цитата:
abaika95:
вашей методичкой да по вашим какашистым очкам)
вашей методичкой да по вашим какашистым очкам)
Это у вас методичка, где можно первых политиков бомжами обзывать?
Поменяйте. Ей богу не прилично.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:03
Цитата:
Вот почему Йанг это понимает и адекватно реагирует а другие поуеховшие нет?)
Может потомучто его по молодости не били и не ч***и в Казахстане и он вырос психически здоровым и адекватным?
Старик Фрейд всегда утверждал что все ниточки ведут к детству,видишь что взрослый человек истеричка и нытик то значит в детстве с ним случилось что-то нехорошее
Институт детской психологии на всем постсоветском прострастве плохо развит,если на западе в порядке вещей ребенка к психологу водить на плановый осмотр словно к стоматологу,то у нас это сразу считается зашкваром и унижением ребенка словно он уже псих...а это в корне неправильно
Вот когда поменяем ментальность детей (я не про руханижангыру) поменяем их восприятие мира,излечим от семейных травм и комплексов вот может тогда начнем развиваться как страна а пока у нас правит лицемерие,злоба,истерия,и глобальное ныыыыыыытье но всех и каждого
Victor Yang:
только что вот права слова не имеешь, если уехал. Тем более, если это слово ругательное. Где-то это тоже можно понять
только что вот права слова не имеешь, если уехал. Тем более, если это слово ругательное. Где-то это тоже можно понять
Вот почему Йанг это понимает и адекватно реагирует а другие поуеховшие нет?)
Может потомучто его по молодости не били и не ч***и в Казахстане и он вырос психически здоровым и адекватным?
Старик Фрейд всегда утверждал что все ниточки ведут к детству,видишь что взрослый человек истеричка и нытик то значит в детстве с ним случилось что-то нехорошее
Институт детской психологии на всем постсоветском прострастве плохо развит,если на западе в порядке вещей ребенка к психологу водить на плановый осмотр словно к стоматологу,то у нас это сразу считается зашкваром и унижением ребенка словно он уже псих...а это в корне неправильно
Вот когда поменяем ментальность детей (я не про руханижангыру) поменяем их восприятие мира,излечим от семейных травм и комплексов вот может тогда начнем развиваться как страна а пока у нас правит лицемерие,злоба,истерия,и глобальное ныыыыыыытье но всех и каждого
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:05
Цитата-/Что конкретно переворачиваем?/
Он даже не понял о чем речь?)) Типо в порядке вещей для него)
Цитата-/Это у вас методичка, где можно первых политиков бомжами обзывать?Поменяйте. Ей богу не прилично/
Обида? Или у вас там в Германии штази следит за каждым,и если не защитил в сети честь фрау фюрера то лишаешься дневной похлёбки?
Он даже не понял о чем речь?)) Типо в порядке вещей для него)
Цитата-/Это у вас методичка, где можно первых политиков бомжами обзывать?Поменяйте. Ей богу не прилично/
Обида? Или у вас там в Германии штази следит за каждым,и если не защитил в сети честь фрау фюрера то лишаешься дневной похлёбки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6024
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:14
Цитата:
Читайте пост 14145. Вижу сложно всё запущено. и да
Цитата:
Он много чего утверждал и как найти 100 друзей,
но тем не менее прожил и умер в одиночестве....
abaika95:
Читайте пост 14145. Вижу сложно всё запущено. и да
Цитата:
abaika95:
Старик Фрейд всегда утверждал
Старик Фрейд всегда утверждал
Он много чего утверждал и как найти 100 друзей,
но тем не менее прожил и умер в одиночестве....
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 15:39
Цитата-/Он много чего утверждал и как найти 100 друзей,но тем не менее прожил и умер в одиночестве/
И? Вы оспариваете теорию что все психологические травмы полученные в детстве закладываются у человека на в жизнь?
Новости западного демократичного мира
Правительство Франции приняло поправку о безопасности по которой запрещено снимать на камеру сотрудников полиции
Французы обиделись и вышли на Майдан
Жгут машины,дерутся с полицией все как всегда)
И? Вы оспариваете теорию что все психологические травмы полученные в детстве закладываются у человека на в жизнь?
Новости западного демократичного мира
Правительство Франции приняло поправку о безопасности по которой запрещено снимать на камеру сотрудников полиции
Французы обиделись и вышли на Майдан
Жгут машины,дерутся с полицией все как всегда)
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