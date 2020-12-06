Отправлено: - 15:03

Victor Yang:

только что вот права слова не имеешь, если уехал. Тем более, если это слово ругательное. Где-то это тоже можно понять

Цитата:Вот почему Йанг это понимает и адекватно реагирует а другие поуеховшие нет?)Может потомучто его по молодости не били и не ч***и в Казахстане и он вырос психически здоровым и адекватным?Старик Фрейд всегда утверждал что все ниточки ведут к детству,видишь что взрослый человек истеричка и нытик то значит в детстве с ним случилось что-то нехорошееИнститут детской психологии на всем постсоветском прострастве плохо развит,если на западе в порядке вещей ребенка к психологу водить на плановый осмотр словно к стоматологу,то у нас это сразу считается зашкваром и унижением ребенка словно он уже псих...а это в корне неправильноВот когда поменяем ментальность детей (я не про руханижангыру) поменяем их восприятие мира,излечим от семейных травм и комплексов вот может тогда начнем развиваться как страна а пока у нас правит лицемерие,злоба,истерия,и глобальное ныыыыыыытье но всех и каждого