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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 08:04
Цитата:
Что то он у тебя постоянно
Блины ест доиа.
Не захотел учиться?
maxsaf:
меня сын поступал в канадский университет без экзаменов
меня сын поступал в канадский университет без экзаменов
Что то он у тебя постоянно
Блины ест доиа.
Не захотел учиться?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 08:07
Цитата:
Круто.
А что, есть несерьезные области?
maxsaf:
стал специалистом в серьезных областях
стал специалистом в серьезных областях
Круто.
А что, есть несерьезные области?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 11:26
Цитата:
Его университет временно на дистанционном обучении.
alex_60:
Не захотел учиться?
Не захотел учиться?
Его университет временно на дистанционном обучении.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:20
Цитата:
Я там имел ввиду множественное число
alex_60:
А что, есть несерьезные области?
А что, есть несерьезные области?
Я там имел ввиду множественное число
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:32
Цитата:
---А чего с ним мириться , если и не ссорился даже . Просто хамство не люблю .
maxsaf:
---А чего с ним мириться , если и не ссорился даже . Просто хамство не люблю .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:36
Цитата:
Ааа. Как у нас.
maxsaf:
Его университет временно на дистанционном обучении.
Его университет временно на дистанционном обучении.
Ааа. Как у нас.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:37
Не понимает Гога что такое полемика а что такое дисскусия.
Ничего с этим не поделаешь.
Он может только бебе.
[Исправлено: alex_60, 06.12.2020 - 12:43]
Ничего с этим не поделаешь.
Он может только бебе.
[Исправлено: alex_60, 06.12.2020 - 12:43]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:40
Цитата:
---- А можно и по три раза одно и тоже писать
alex_60:
---- А можно и по три раза одно и тоже писать
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:47
Гога хочет чтобы все писали тут,
О, Гога, это у которого раньше по двадцать ночных постов удаляли.
И никто не знал, что же он там калякал.
Но догадывались.
О, Гога, это у которого раньше по двадцать ночных постов удаляли.
И никто не знал, что же он там калякал.
Но догадывались.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 13:01
Цитата:
Не меняет сути вопроса.
maxsaf:
там имел ввиду множественное число
там имел ввиду множественное число
Не меняет сути вопроса.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 13:38
Цитата-/чтобы такие как вы и я, которым это элементарно - поуехали быстрее. И наступит идиллия))/
Ты к йанговичу не примазывайся,ты в коменде киздыка и серомордого, и вы уже поуехали если не заметил)
Цитата-/Эти азы в школе изучаются. Переменные там - текстовые, числовые/
Я прогуливал) физики и лирики я выбрал сторону лириков)
Цитата-/бедные пациенты./
Они меня не просят обходить модерацию на сайтах)
Цитата-/Как? Если он хочет или видит всё через розовые очки, пусть дальше смотрит./
Нет я вижу все верно а вы все видите через какашистые очки)
Цитата-/А если что не так, можно и подискутировать, только этот тип скатывается, то на личности, то на оскорбления, не исключая и Меркель. Это не обсуждение, это клиника./
Вашей методикой да по вам же! Пример с Меркель привожу только для немцев или это обидный пример для вас?)
Ты к йанговичу не примазывайся,ты в коменде киздыка и серомордого, и вы уже поуехали если не заметил)
Цитата-/Эти азы в школе изучаются. Переменные там - текстовые, числовые/
Я прогуливал) физики и лирики я выбрал сторону лириков)
Цитата-/бедные пациенты./
Они меня не просят обходить модерацию на сайтах)
Цитата-/Как? Если он хочет или видит всё через розовые очки, пусть дальше смотрит./
Нет я вижу все верно а вы все видите через какашистые очки)
Цитата-/А если что не так, можно и подискутировать, только этот тип скатывается, то на личности, то на оскорбления, не исключая и Меркель. Это не обсуждение, это клиника./
Вашей методикой да по вам же! Пример с Меркель привожу только для немцев или это обидный пример для вас?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 13:47
Цитата -/У вас без использования оскорбительных и уничижительных слов вообще речь не клеится/
Клеется но не охото слова подбирать)
Цитата-/стал специалистом в серьезных областях/
В каких? В Костанайской и в виниппеге?/
Цитата-/знаю как на форуме фильтр обойти/
В рамочку и на стенку,достижение программиста с красным дипломом из серьезных областей! Он может обойти модерацию на форуме на котором зависает все свободное время чтобы написать слово на букву м.....)) индусы наверно уважают и босс двойной бургер приносит за это)
Цитата-/Другой пример тут же - Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой./
Ну да специалист по обходу модерации никакой,это для вас показатель в образовании для спеца политолога?)
Цитата-/К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика./
Хорошая система а главное логичная) мы то думали как оно у вас а у вас вон оно как! Чудесааа)
Цитата-/Советское прошлое тут вообще хвалить запрещено/
В Канаде? Ну да для них наверно все советское это КГБ,ГУЛАГ и Калашников или индусы и боссы хорошо разбираются в союзе?)
Клеется но не охото слова подбирать)
Цитата-/стал специалистом в серьезных областях/
В каких? В Костанайской и в виниппеге?/
Цитата-/знаю как на форуме фильтр обойти/
В рамочку и на стенку,достижение программиста с красным дипломом из серьезных областей! Он может обойти модерацию на форуме на котором зависает все свободное время чтобы написать слово на букву м.....)) индусы наверно уважают и босс двойной бургер приносит за это)
Цитата-/Другой пример тут же - Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой./
Ну да специалист по обходу модерации никакой,это для вас показатель в образовании для спеца политолога?)
Цитата-/К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика./
Хорошая система а главное логичная) мы то думали как оно у вас а у вас вон оно как! Чудесааа)
Цитата-/Советское прошлое тут вообще хвалить запрещено/
В Канаде? Ну да для них наверно все советское это КГБ,ГУЛАГ и Калашников или индусы и боссы хорошо разбираются в союзе?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 14:02
Цитата:
Из всего, что вы тут понаписали - внимание вызывает только эта ваша фраза. Это прорыв. Однозначно.))
Остальную серость даже коментировать не охота.
abaika95:
Нет я вижу все верно а вы все видите через какашистые очки)
Нет я вижу все верно а вы все видите через какашистые очки)
Из всего, что вы тут понаписали - внимание вызывает только эта ваша фраза. Это прорыв. Однозначно.))
Остальную серость даже коментировать не охота.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 14:26
Цитата:
Цитата:
Надеюсь, эта нетленочка войдет в диссертацию нашего персонажа, чтобы в ней глазу было за что зацепиться ))
abaika95:
а вы все видите через какашистые очки)
а вы все видите через какашистые очки)
Цитата:
Victor Yang: А вдруг все мы - участники его экспериментов для диссертации PhD?
Надеюсь, эта нетленочка войдет в диссертацию нашего персонажа, чтобы в ней глазу было за что зацепиться ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6024
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 14:37
Цитата:
То есть, если статья про взяточников и коррупционеров и я оставляю там коммет,
то это "вывсёврёте"? Интересная логика?
Цитата:
Это прежде всего должно быть обидно вам. За отсутствия (или вернее его наличия, но ниже плинтуса) воспитания и такта.
abaika95:
Вашей методикой да по вам же!
Вашей методикой да по вам же!
То есть, если статья про взяточников и коррупционеров и я оставляю там коммет,
то это "вывсёврёте"? Интересная логика?
Цитата:
abaika95:
Пример с Меркель привожу только для немцев или это обидный пример для вас?)
Пример с Меркель привожу только для немцев или это обидный пример для вас?)
Это прежде всего должно быть обидно вам. За отсутствия (или вернее его наличия, но ниже плинтуса) воспитания и такта.
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