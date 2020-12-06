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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9870
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 08:04
#14131
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Цитата:
maxsaf:
меня сын поступал в канадский университет без экзаменов


Что то он у тебя постоянно
Блины ест доиа.
Не захотел учиться?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9870
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 08:07
#14132
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Цитата:
maxsaf:
стал специалистом в серьезных областях


Круто.
А что, есть несерьезные области?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9099
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 11:26
#14133
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Цитата:
alex_60:
Не захотел учиться?

Его университет временно на дистанционном обучении.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9099
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:20
#14134
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Цитата:
alex_60:
А что, есть несерьезные области?

Я там имел ввиду множественное число
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2904
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:32
#14135
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Цитата:
maxsaf:

---А чего с ним мириться , если и не ссорился даже . Просто хамство не люблю .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9870
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:36
#14136
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Цитата:
maxsaf:
Его университет временно на дистанционном обучении.


Ааа. Как у нас.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9870
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:37
#14137
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Не понимает Гога что такое полемика а что такое дисскусия.
Ничего с этим не поделаешь.
Он может только бебе.

[Исправлено: alex_60, 06.12.2020 - 12:43]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2904
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:40
#14138
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Цитата:
alex_60:

---- А можно и по три раза одно и тоже писать :-P :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9870
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 12:47
#14139
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Гога хочет чтобы все писали тут,
О, Гога, это у которого раньше по двадцать ночных постов удаляли.
И никто не знал, что же он там калякал.
Но догадывались.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9870
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 13:01
#14140
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Цитата:
maxsaf:
там имел ввиду множественное число


Не меняет сути вопроса.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 13:38
#14141
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Цитата-/чтобы такие как вы и я, которым это элементарно - поуехали быстрее. И наступит идиллия))/



Ты к йанговичу не примазывайся,ты в коменде киздыка и серомордого, и вы уже поуехали если не заметил)



Цитата-/Эти азы в школе изучаются. Переменные там - текстовые, числовые/


Я прогуливал) физики и лирики я выбрал сторону лириков)



Цитата-/бедные пациенты./


Они меня не просят обходить модерацию на сайтах)




Цитата-/Как? Если он хочет или видит всё через розовые очки, пусть дальше смотрит./


Нет я вижу все верно а вы все видите через какашистые очки)



Цитата-/А если что не так, можно и подискутировать, только этот тип скатывается, то на личности, то на оскорбления, не исключая и Меркель. Это не обсуждение, это клиника./



Вашей методикой да по вам же! Пример с Меркель привожу только для немцев или это обидный пример для вас?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6034
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 13:47
#14142
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Цитата -/У вас без использования оскорбительных и уничижительных слов вообще речь не клеится/



Клеется но не охото слова подбирать)




Цитата-/стал специалистом в серьезных областях/


В каких? В Костанайской и в виниппеге?/




Цитата-/знаю как на форуме фильтр обойти/


В рамочку и на стенку,достижение программиста с красным дипломом из серьезных областей! Он может обойти модерацию на форуме на котором зависает все свободное время чтобы написать слово на букву м.....)) индусы наверно уважают и босс двойной бургер приносит за это)




Цитата-/Другой пример тут же - Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой./


Ну да специалист по обходу модерации никакой,это для вас показатель в образовании для спеца политолога?)





Цитата-/К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика./


Хорошая система а главное логичная) мы то думали как оно у вас а у вас вон оно как! Чудесааа)




Цитата-/Советское прошлое тут вообще хвалить запрещено/



В Канаде? Ну да для них наверно все советское это КГБ,ГУЛАГ и Калашников или индусы и боссы хорошо разбираются в союзе?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9099
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 14:02
#14143
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Цитата:
abaika95:
Нет я вижу все верно а вы все видите через какашистые очки)

Из всего, что вы тут понаписали - внимание вызывает только эта ваша фраза. Это прорыв. Однозначно.))

Остальную серость даже коментировать не охота.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9099
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 14:26
#14144
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Цитата:
abaika95:
а вы все видите через какашистые очки)

Цитата:
Victor Yang: А вдруг все мы - участники его экспериментов для диссертации PhD?

Надеюсь, эта нетленочка войдет в диссертацию нашего персонажа, чтобы в ней глазу было за что зацепиться ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6024
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 14:37
#14145
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Цитата:
abaika95:
Вашей методикой да по вам же!

То есть, если статья про взяточников и коррупционеров и я оставляю там коммет,
то это "вывсёврёте"? Интересная логика? :-x
Цитата:
abaika95:
Пример с Меркель привожу только для немцев или это обидный пример для вас?)

Это прежде всего должно быть обидно вам. За отсутствия (или вернее его наличия, но ниже плинтуса) воспитания и такта. ;-)
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