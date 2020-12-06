Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 13:47

Цитата -/У вас без использования оскорбительных и уничижительных слов вообще речь не клеится/







Клеется но не охото слова подбирать)









Цитата-/стал специалистом в серьезных областях/





В каких? В Костанайской и в виниппеге?/









Цитата-/знаю как на форуме фильтр обойти/





В рамочку и на стенку,достижение программиста с красным дипломом из серьезных областей! Он может обойти модерацию на форуме на котором зависает все свободное время чтобы написать слово на букву м.....)) индусы наверно уважают и босс двойной бургер приносит за это)









Цитата-/Другой пример тут же - Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой./





Ну да специалист по обходу модерации никакой,это для вас показатель в образовании для спеца политолога?)











Цитата-/К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика./





Хорошая система а главное логичная) мы то думали как оно у вас а у вас вон оно как! Чудесааа)









Цитата-/Советское прошлое тут вообще хвалить запрещено/







В Канаде? Ну да для них наверно все советское это КГБ,ГУЛАГ и Калашников или индусы и боссы хорошо разбираются в союзе?)