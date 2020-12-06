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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ снизился в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40472
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился в Костанайской области
Отправлено: 06.12.20 - 12:40
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5 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрированы 78 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,3%. В четверг и пятницу темп прироста составлял 1,5%, до этого он был еще выше.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9869
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ снизился в Костанайской...
Отправлено: 06.12.20 - 12:40
#1
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Жесткий карантин спас жизни десяти костанайцев в субботу.
По сравнению с днями с понедельника по пятницу.
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