Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима

Отправлено: - 10:43

мысль в статье заложена по моему разумению другая. Не разумное распределение бюджета. Трата многих миллионов на развлечение определенной группы чиновников и несколько сотен болельщиков. Аппетит можно иметь и по скромнее и не за государственный счет. Пусть играют, никто не против. Но пусть имеют зарплату соизмеримую тому же чиновнику среднего уровня. А если мастер или показал хорошие результаты, то можно повысить зарплату в полтора-два раза. И это будет уже по божески. А не так как сейчас.