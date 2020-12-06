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≡ Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40471
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 10:06
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Вызывает мэр Барселоны к себе Рональда Кумана (тренера футбольного клуба «Барселона») и говорит ему: "Что же ты, Рональд? Мы тебе верили. Дали денег, даже больше, чем в прошлом году, а вы так плохо играете".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9860
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 10:06
#1
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Сравнение никакое.
ФК Барселона является одним из четырех испанских клубов, принадлежащих болельщикам.
у клуба нет акционеров, которым нужны дивиденды, и нет дивидендов для членов клуба, и деньги, которые клуб зарабатывает каждый год,остаются в клубе.
Поэтому мэр города Барселона не может вмешиваться по определению.
ФК Тобол например (блогер даже не указал город, для него это неважно) , принадлежит
Акимату Костанайской области.
Соответственно он и спрашивает за результаты.
Те этот блогер даже не не понимает о чем пишет.
А еще юрист.

[Исправлено: alex_60, 06.12.2020 - 10:09]
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§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
25
Роман ПОДОПРИГОРА: Меняем тренера на акима
Отправлено: 06.12.20 - 10:43
#2
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мысль в статье заложена по моему разумению другая. Не разумное распределение бюджета. Трата многих миллионов на развлечение определенной группы чиновников и несколько сотен болельщиков. Аппетит можно иметь и по скромнее и не за государственный счет. Пусть играют, никто не против. Но пусть имеют зарплату соизмеримую тому же чиновнику среднего уровня. А если мастер или показал хорошие результаты, то можно повысить зарплату в полтора-два раза. И это будет уже по божески. А не так как сейчас.
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