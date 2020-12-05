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Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40471
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 17:37
Первый президент, которому когда-то мог пожать руку амбициозный школьник, стал все больше отдаляться. Становился все более мифической фигурой. Стал все серьезнее бронзоветь. Появились первые переименования. Потом их стало много.
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 17:37
НГ можете описывать авторов кого публикуете? Кто вот он? Бывший госслужащий или предпрениматель или журналист?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1189
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 18:25
Цитата:
И от этого будет зависеть ваша реакция на содержание данного материала?
abaika95:
И от этого будет зависеть ваша реакция на содержание данного материала?
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 19:37
Похоже дни лизоблюдов и подхалимов сочтены, как говорит мой сын- нынешняя молодежь десять раз лучше, они не допустят того , что было при вас
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1218
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 20:20
Цитата:
Можно, узнать: что было при нас??
сайлау курманов:
что было при вас
что было при вас
Можно, узнать: что было при нас??
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 20:28
Цитата-/И от этого будет зависеть ваша реакция на содержание данного материала?/
Естественно!!!!!!
Об этом вроде и толдычу везде
Когда мне поуеховший в Россию начинает указывать что страна моя г***о потомучто дороги у нас плохие,то возникает резонный вопрос (я про наши дороги знаю) а ваши в России дорого лучше что-ли? Ты перед тем как о*****ь кого-то, в свои штаны заглядывал?))
Так и тут,кто автор? От какой позиции он это пишет,мало ли (и я не оспариваю тот факт что написанное им неправда) просто интересно обьективно или субъективно?
Естественно!!!!!!
Об этом вроде и толдычу везде
Когда мне поуеховший в Россию начинает указывать что страна моя г***о потомучто дороги у нас плохие,то возникает резонный вопрос (я про наши дороги знаю) а ваши в России дорого лучше что-ли? Ты перед тем как о*****ь кого-то, в свои штаны заглядывал?))
Так и тут,кто автор? От какой позиции он это пишет,мало ли (и я не оспариваю тот факт что написанное им неправда) просто интересно обьективно или субъективно?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13464
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 21:09
Цитата:
Любое мнение - субъективно. Объективны только сами события.
Автору можно возразить что мы растём. Если в 90-е достаточно было быть отличником, то сейчас это не достижение - нужно сделать нечто большее. Хотя я немного удивился, когда президент не встретился с первой участницей от Казахстана детского Евровидения Данэлией Тулешовой. Ведь это определённый шаг страны в мировое сообщество. Да, результат был не очень, но шестое место для первого раза - это очень хорошо, по зрительским голосованиям - третье место. Но он лишь передал своё восхищение через министра культуры.
abaika95:
просто интересно обьективно или субъективно?
просто интересно обьективно или субъективно?
Любое мнение - субъективно. Объективны только сами события.
Автору можно возразить что мы растём. Если в 90-е достаточно было быть отличником, то сейчас это не достижение - нужно сделать нечто большее. Хотя я немного удивился, когда президент не встретился с первой участницей от Казахстана детского Евровидения Данэлией Тулешовой. Ведь это определённый шаг страны в мировое сообщество. Да, результат был не очень, но шестое место для первого раза - это очень хорошо, по зрительским голосованиям - третье место. Но он лишь передал своё восхищение через министра культуры.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 91
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 22:31
Автор все правильно написал. Вот именно так оно снизу и воспринимается. У людей кризис, а какие-то чиновники все время предлагают переименовать улицу, столицу и даже всю страну именем первого Президента. Занимаются все время видимостью работы, а не важными вопросами. Главное, никто народ не спрашивает, а народ чего хочет. Хочет он Астану или Нур-Султан. Гагарина или Назарбаева. Потому что видимо, от народа не зависит, кто и какие теплые места получит.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1218
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 22:35
Непонятно, о чем пишет автор: или просто тоскует по своей безвозвратно ушедшей молодости или жалеет о своих упущенных моментах - хотя он и подчёркивает: что практически все участники той памятной встречи с молодым (относительно) Назарбаевым, стали УСПЕШНЫМИ и САМОРЕАЛИЗОВАЛИСЬ в этой жизни.
А, по поводу "бронзовения" - конечно ЭТО всё стало однообразным и начало ЕМУ всё ЭТО надоедать. Да и возраст, берёт своё.
А, по поводу "бронзовения" - конечно ЭТО всё стало однообразным и начало ЕМУ всё ЭТО надоедать. Да и возраст, берёт своё.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 195
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 23:26
Цитата:
Перед тем как пытаться изображать из себя что-то, научись писать без ошибок
abaika95:
предпрениматель
предпрениматель
Перед тем как пытаться изображать из себя что-то, научись писать без ошибок
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 23:33
Цитата-/Перед тем как пытаться изображать из себя что-то, научись писать без ошибок/
Перед тем как писать что-то тут, приедь в Казахстан для начала)
Пы. са.
Вякать из далека все умные а про ошибки уообще, пофиг ты учитель нет?
Перед тем как писать что-то тут, приедь в Казахстан для начала)
Пы. са.
Вякать из далека все умные а про ошибки уообще, пофиг ты учитель нет?
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 06.12.20 - 08:49
Можно, узнать: что было при нас??
Если положить на весы все хорошее и плохое что случилось за последние тридцать лет, второе перевесит с большим отрывом, можно предъявить целенаправленное уничтожение с/х , превратить огромную аграрную страну в импортёра продуктов , это надо постараться. Продолжить? А сколько уехали, повесились, спились от безнадеги. Пока хватит...
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 605
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 06.12.20 - 09:23
Цитата:
Под статьей - активная ссылка на его страницу. Это правило для всех блогеров, мнения которых "НГ" публикует с их разрешения.
abaika95:
НГ можете описывать авторов кого публикуете?
НГ можете описывать авторов кого публикуете?
Под статьей - активная ссылка на его страницу. Это правило для всех блогеров, мнения которых "НГ" публикует с их разрешения.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9839
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 06.12.20 - 09:47
Он не виноват))). Любого из нас если будут 30 лет круглые сутки боготворить, хвалить). Наверно у каждого психика сломается и реально начнет считать себя пупом земли, Небом помазаный. Я единственный такой :))
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