Прогноз на 5 дней
туман-16°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • Ю-ЮЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40471
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 17:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый президент, которому когда-то мог пожать руку амбициозный школьник, стал все больше отдаляться. Становился все более мифической фигурой. Стал все серьезнее бронзоветь. Появились первые переименования. Потом их стало много.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6026
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 17:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ можете описывать авторов кого публикуете? Кто вот он? Бывший госслужащий или предпрениматель или журналист?
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1189
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 18:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

И от этого будет зависеть ваша реакция на содержание данного материала?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4289
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 19:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже дни лизоблюдов и подхалимов сочтены, как говорит мой сын- нынешняя молодежь десять раз лучше, они не допустят того , что было при вас
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1218
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 20:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что было при вас


Можно, узнать: что было при нас??
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6026
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 20:28
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/И от этого будет зависеть ваша реакция на содержание данного материала?/




Естественно!!!!!!

Об этом вроде и толдычу везде


Когда мне поуеховший в Россию начинает указывать что страна моя г***о потомучто дороги у нас плохие,то возникает резонный вопрос (я про наши дороги знаю) а ваши в России дорого лучше что-ли? Ты перед тем как о*****ь кого-то, в свои штаны заглядывал?))


Так и тут,кто автор? От какой позиции он это пишет,мало ли (и я не оспариваю тот факт что написанное им неправда) просто интересно обьективно или субъективно?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13464
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 21:09
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
просто интересно обьективно или субъективно?

Любое мнение - субъективно. Объективны только сами события.

Автору можно возразить что мы растём. Если в 90-е достаточно было быть отличником, то сейчас это не достижение - нужно сделать нечто большее. Хотя я немного удивился, когда президент не встретился с первой участницей от Казахстана детского Евровидения Данэлией Тулешовой. Ведь это определённый шаг страны в мировое сообщество. Да, результат был не очень, но шестое место для первого раза - это очень хорошо, по зрительским голосованиям - третье место. Но он лишь передал своё восхищение через министра культуры.
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
91
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 22:31
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор все правильно написал. Вот именно так оно снизу и воспринимается. У людей кризис, а какие-то чиновники все время предлагают переименовать улицу, столицу и даже всю страну именем первого Президента. Занимаются все время видимостью работы, а не важными вопросами. Главное, никто народ не спрашивает, а народ чего хочет. Хочет он Астану или Нур-Султан. Гагарина или Назарбаева. Потому что видимо, от народа не зависит, кто и какие теплые места получит.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1218
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 22:35
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно, о чем пишет автор: или просто тоскует по своей безвозвратно ушедшей молодости или жалеет о своих упущенных моментах - хотя он и подчёркивает: что практически все участники той памятной встречи с молодым (относительно) Назарбаевым, стали УСПЕШНЫМИ и САМОРЕАЛИЗОВАЛИСЬ в этой жизни.
А, по поводу "бронзовения" - конечно ЭТО всё стало однообразным и начало ЕМУ всё ЭТО надоедать. Да и возраст, берёт своё.
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
195
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 23:26
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
предпрениматель


Перед тем как пытаться изображать из себя что-то, научись писать без ошибок
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6026
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 05.12.20 - 23:33
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Перед тем как пытаться изображать из себя что-то, научись писать без ошибок/




Перед тем как писать что-то тут, приедь в Казахстан для начала)

Пы. са.

Вякать из далека все умные а про ошибки уообще, пофиг ты учитель нет?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4289
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 06.12.20 - 08:49
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Можно, узнать: что было при нас??
Если положить на весы все хорошее и плохое что случилось за последние тридцать лет, второе перевесит с большим отрывом, можно предъявить целенаправленное уничтожение с/х , превратить огромную аграрную страну в импортёра продуктов , это надо постараться. Продолжить? А сколько уехали, повесились, спились от безнадеги. Пока хватит...
Профайл Посетить вебсайт
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
605
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 06.12.20 - 09:23
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
НГ можете описывать авторов кого публикуете?

Под статьей - активная ссылка на его страницу. Это правило для всех блогеров, мнения которых "НГ" публикует с их разрешения.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9839
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?
Отправлено: 06.12.20 - 09:47
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он не виноват))). Любого из нас если будут 30 лет круглые сутки боготворить, хвалить). Наверно у каждого психика сломается и реально начнет считать себя пупом земли, Небом помазаный. Я единственный такой :))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Козлов я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS