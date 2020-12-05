Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что пошло не так?

Отправлено: - 20:28

Цитата-/И от этого будет зависеть ваша реакция на содержание данного материала?/









Естественно!!!!!!



Об этом вроде и толдычу везде





Когда мне поуеховший в Россию начинает указывать что страна моя г***о потомучто дороги у нас плохие,то возникает резонный вопрос (я про наши дороги знаю) а ваши в России дорого лучше что-ли? Ты перед тем как о*****ь кого-то, в свои штаны заглядывал?))





Так и тут,кто автор? От какой позиции он это пишет,мало ли (и я не оспариваю тот факт что написанное им неправда) просто интересно обьективно или субъективно?