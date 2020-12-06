Прогноз на 5 дней
туман-21°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 83% влажность
  • С-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 942 из 942«1...940941942
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:00
#14116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Такое предложение ко мне тоже не относится

Ну ниче, будут и другие предложения, подождем))
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13463
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:05
#14117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
че ж поухехал тогда?

Ну явно не из-за абайки на форуме. Уехал ради образования ребёнка. Это основная причина. Надеюсь, он оправдает усилия.

[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:07]

[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:11]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:10
#14118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот дракон и Макс, немецкие и канадские mamбты дошли а я нет,вот я хохол конечно))

У вас без использования оскорбительных и уничижительных слов вообще речь не клеится?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:11
#14119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Уехал ради образования ребёнка. Это основная причина.

А че не так с образованием в Казахстане? У меня казахстанское образование, пишу грамотно, стал специалистом в серьезных областях, в олимпиадах участвовал, призовые места занимал, с красным дипломом университет закончил, знаю как на форуме фильтр обойти)). Какие проблемы выучиться так же?

Другой пример тут же - Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой. Вы такого своим детям желаете? :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 06.12.2020 - 01:20]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13463
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:33
#14120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
че не так с образованием в Казахстане?

Русский язык - должен изучаться в полном объёме - он очень сложный. Я не встречал ещё современных школьников, пишущих без простейших ошибок.

Новая система не обкатана и обкатываться она будет как раз на моём ребёнке. Речь об её эффективности (ну а вдруг? возможно что так будет) можно вести лет через 15,когда современные ученики будут сами учителями. Ну и низкий рейтинг PISA тоже о многом говорит.

Казахский язык, конечно, в Казахстане нужен. Но тратить ресурсы на его изучение с нуля неэффективно. Лучше их потратить на изучение родного языка и английского. Ну или других наук.

Условия для получения высшего образования - чтобы его получить в нормальном российском вузе, последние два года в школе нужно приложить ооочень много усилий и ребёнку и родителям.

Вот как-то так. Если всё пойдёт нормально - лет через 15-20 в Казахстане будет резкий скачок вверх. За это время созреет поколение беби-бума начала 2000-х - их станет много, появится конкуренция, а вместе с ней придёт и качество. Но для этого нужно будет пережить ещё одну болезнь роста - безработицу.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13463
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:37
#14121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня казахстанское образование, пишу грамотно, стал специалистом в серьезных областях, в олимпиадах участвовал, призовые места занимал

Ну так, я понимаю, это было в конце 90-х - начале 2000-х и ещё по советским учебникам? Геометрия Погорелова - жёлтая толстая книга - с 7 по 11 класс?

[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:38]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13463
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:39
#14122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой

Я бы не стал утверждать так. А вдруг все мы - участники его экспериментов для диссертации PhD?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:40
#14123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Русский язык - должен изучаться в полном объёме - он очень сложный. Я не встречал ещё современных школьников, пишущих без простейших ошибок.

Полностью поддерживаю

Цитата:
Victor Yang:
Ну и низкий рейтинг PISA тоже о многом говорит.

Меня больше пугает JOPA :lol:


Цитата:
Victor Yang:
Лучше их потратить на изучение родного языка и английского. Ну или других наук.

Всеми руками ЗА.


Цитата:
Victor Yang:
Если всё пойдёт нормально - лет через 15-20 в Казахстане будет резкий скачок вверх

Если.


Цитата:
Victor Yang:
Условия для получения высшего образования

Да сейчас можно гарвардское получить, дистанционно. Пондемия откывает доселе невиданные возможности ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13463
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:45
#14124
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Меня больше пугает

Фи. Не ожидал такой грубой шутки.
Цитата:
maxsaf:
Да сейчас можно гарвардское получить, дистанционно

Прежде чем получать нужно поступить - не так ли? А у наших школьников для этого не хватает базы. Хотя, в Европе проще с высшим образованием. Но догонять все равно много.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:48
#14125
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я бы не стал утверждать так.

Это цитата, его собственное утверждение))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:49
#14126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
по советским учебникам?

Советское прошлое тут вообще хвалить запрещено ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:52
#14127
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Прежде чем получать нужно поступить - не так ли?

У меня сын поступал в канадский университет без экзаменов. Просто смотрят, какие предметы он брал в школе. К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:53
#14128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не ожидал такой грубой шутки.

Не разу ни шутка, напомню, когда прийдет :lol: ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13463
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:54
#14129
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Просто смотрят, какие предметы он брал в школе. К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика.

Ну это после канадской школы. А что делать после казахстанской?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9095
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 02:05
#14130
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну это после канадской школы. А что делать после казахстанской?

Ну канадский универ для жителей других стран - в двое дороже, так что не парьтесь)
Профайл
Страница 942 из 942«1...940941942
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS