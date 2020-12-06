Отправлено: - 01:40

Victor Yang:

Русский язык - должен изучаться в полном объёме - он очень сложный. Я не встречал ещё современных школьников, пишущих без простейших ошибок.

Victor Yang:

Ну и низкий рейтинг PISA тоже о многом говорит.

Victor Yang:

Лучше их потратить на изучение родного языка и английского. Ну или других наук.

Victor Yang:

Если всё пойдёт нормально - лет через 15-20 в Казахстане будет резкий скачок вверх

Victor Yang:

Условия для получения высшего образования

Цитата:Полностью поддерживаюЦитата:Меня больше пугает JOPAЦитата:Всеми руками ЗА.Цитата:Если.Цитата:Да сейчас можно гарвардское получить, дистанционно. Пондемия откывает доселе невиданные возможности