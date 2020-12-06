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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:00
Цитата:
Ну ниче, будут и другие предложения, подождем))
Victor Yang:
Такое предложение ко мне тоже не относится
Такое предложение ко мне тоже не относится
Ну ниче, будут и другие предложения, подождем))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:05
Цитата:
Ну явно не из-за абайки на форуме. Уехал ради образования ребёнка. Это основная причина. Надеюсь, он оправдает усилия.
[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:07]
[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:11]
maxsaf:
че ж поухехал тогда?
че ж поухехал тогда?
Ну явно не из-за абайки на форуме. Уехал ради образования ребёнка. Это основная причина. Надеюсь, он оправдает усилия.
[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:07]
[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:11]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:10
Цитата:
У вас без использования оскорбительных и уничижительных слов вообще речь не клеится?
abaika95:
Вот дракон и Макс, немецкие и канадские mamбты дошли а я нет,вот я хохол конечно))
Вот дракон и Макс, немецкие и канадские mamбты дошли а я нет,вот я хохол конечно))
У вас без использования оскорбительных и уничижительных слов вообще речь не клеится?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:11
Цитата:
А че не так с образованием в Казахстане? У меня казахстанское образование, пишу грамотно, стал специалистом в серьезных областях, в олимпиадах участвовал, призовые места занимал, с красным дипломом университет закончил, знаю как на форуме фильтр обойти)). Какие проблемы выучиться так же?
Другой пример тут же - Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой. Вы такого своим детям желаете?
[Исправлено: maxsaf, 06.12.2020 - 01:20]
Victor Yang:
Уехал ради образования ребёнка. Это основная причина.
Уехал ради образования ребёнка. Это основная причина.
А че не так с образованием в Казахстане? У меня казахстанское образование, пишу грамотно, стал специалистом в серьезных областях, в олимпиадах участвовал, призовые места занимал, с красным дипломом университет закончил, знаю как на форуме фильтр обойти)). Какие проблемы выучиться так же?
Другой пример тут же - Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой. Вы такого своим детям желаете?
[Исправлено: maxsaf, 06.12.2020 - 01:20]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:33
Цитата:
Русский язык - должен изучаться в полном объёме - он очень сложный. Я не встречал ещё современных школьников, пишущих без простейших ошибок.
Новая система не обкатана и обкатываться она будет как раз на моём ребёнке. Речь об её эффективности (ну а вдруг? возможно что так будет) можно вести лет через 15,когда современные ученики будут сами учителями. Ну и низкий рейтинг PISA тоже о многом говорит.
Казахский язык, конечно, в Казахстане нужен. Но тратить ресурсы на его изучение с нуля неэффективно. Лучше их потратить на изучение родного языка и английского. Ну или других наук.
Условия для получения высшего образования - чтобы его получить в нормальном российском вузе, последние два года в школе нужно приложить ооочень много усилий и ребёнку и родителям.
Вот как-то так. Если всё пойдёт нормально - лет через 15-20 в Казахстане будет резкий скачок вверх. За это время созреет поколение беби-бума начала 2000-х - их станет много, появится конкуренция, а вместе с ней придёт и качество. Но для этого нужно будет пережить ещё одну болезнь роста - безработицу.
maxsaf:
че не так с образованием в Казахстане?
че не так с образованием в Казахстане?
Русский язык - должен изучаться в полном объёме - он очень сложный. Я не встречал ещё современных школьников, пишущих без простейших ошибок.
Новая система не обкатана и обкатываться она будет как раз на моём ребёнке. Речь об её эффективности (ну а вдруг? возможно что так будет) можно вести лет через 15,когда современные ученики будут сами учителями. Ну и низкий рейтинг PISA тоже о многом говорит.
Казахский язык, конечно, в Казахстане нужен. Но тратить ресурсы на его изучение с нуля неэффективно. Лучше их потратить на изучение родного языка и английского. Ну или других наук.
Условия для получения высшего образования - чтобы его получить в нормальном российском вузе, последние два года в школе нужно приложить ооочень много усилий и ребёнку и родителям.
Вот как-то так. Если всё пойдёт нормально - лет через 15-20 в Казахстане будет резкий скачок вверх. За это время созреет поколение беби-бума начала 2000-х - их станет много, появится конкуренция, а вместе с ней придёт и качество. Но для этого нужно будет пережить ещё одну болезнь роста - безработицу.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:37
Цитата:
Ну так, я понимаю, это было в конце 90-х - начале 2000-х и ещё по советским учебникам? Геометрия Погорелова - жёлтая толстая книга - с 7 по 11 класс?
[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:38]
maxsaf:
У меня казахстанское образование, пишу грамотно, стал специалистом в серьезных областях, в олимпиадах участвовал, призовые места занимал
У меня казахстанское образование, пишу грамотно, стал специалистом в серьезных областях, в олимпиадах участвовал, призовые места занимал
Ну так, я понимаю, это было в конце 90-х - начале 2000-х и ещё по советским учебникам? Геометрия Погорелова - жёлтая толстая книга - с 7 по 11 класс?
[Исправлено: Victor Yang, 06.12.2020 - 01:38]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:39
Цитата:
Я бы не стал утверждать так. А вдруг все мы - участники его экспериментов для диссертации PhD?
maxsaf:
Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой
Абайка с его Челябинским дипломом, специалист никакой
Я бы не стал утверждать так. А вдруг все мы - участники его экспериментов для диссертации PhD?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:40
Цитата:
Полностью поддерживаю
Цитата:
Меня больше пугает JOPA
Цитата:
Всеми руками ЗА.
Цитата:
Если.
Цитата:
Да сейчас можно гарвардское получить, дистанционно. Пондемия откывает доселе невиданные возможности
Victor Yang:
Русский язык - должен изучаться в полном объёме - он очень сложный. Я не встречал ещё современных школьников, пишущих без простейших ошибок.
Русский язык - должен изучаться в полном объёме - он очень сложный. Я не встречал ещё современных школьников, пишущих без простейших ошибок.
Полностью поддерживаю
Цитата:
Victor Yang:
Ну и низкий рейтинг PISA тоже о многом говорит.
Ну и низкий рейтинг PISA тоже о многом говорит.
Меня больше пугает JOPA
Цитата:
Victor Yang:
Лучше их потратить на изучение родного языка и английского. Ну или других наук.
Лучше их потратить на изучение родного языка и английского. Ну или других наук.
Всеми руками ЗА.
Цитата:
Victor Yang:
Если всё пойдёт нормально - лет через 15-20 в Казахстане будет резкий скачок вверх
Если всё пойдёт нормально - лет через 15-20 в Казахстане будет резкий скачок вверх
Если.
Цитата:
Victor Yang:
Условия для получения высшего образования
Условия для получения высшего образования
Да сейчас можно гарвардское получить, дистанционно. Пондемия откывает доселе невиданные возможности
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:45
Цитата:
Фи. Не ожидал такой грубой шутки.
Цитата:
Прежде чем получать нужно поступить - не так ли? А у наших школьников для этого не хватает базы. Хотя, в Европе проще с высшим образованием. Но догонять все равно много.
maxsaf:
Меня больше пугает
Меня больше пугает
Фи. Не ожидал такой грубой шутки.
Цитата:
maxsaf:
Да сейчас можно гарвардское получить, дистанционно
Да сейчас можно гарвардское получить, дистанционно
Прежде чем получать нужно поступить - не так ли? А у наших школьников для этого не хватает базы. Хотя, в Европе проще с высшим образованием. Но догонять все равно много.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:48
Цитата:
Это цитата, его собственное утверждение))
Victor Yang:
Я бы не стал утверждать так.
Я бы не стал утверждать так.
Это цитата, его собственное утверждение))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:49
Цитата:
Советское прошлое тут вообще хвалить запрещено ))
Victor Yang:
по советским учебникам?
по советским учебникам?
Советское прошлое тут вообще хвалить запрещено ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:52
Цитата:
У меня сын поступал в канадский университет без экзаменов. Просто смотрят, какие предметы он брал в школе. К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика.
Victor Yang:
Прежде чем получать нужно поступить - не так ли?
Прежде чем получать нужно поступить - не так ли?
У меня сын поступал в канадский университет без экзаменов. Просто смотрят, какие предметы он брал в школе. К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:53
Цитата:
Не разу ни шутка, напомню, когда прийдет
Victor Yang:
Не ожидал такой грубой шутки.
Не ожидал такой грубой шутки.
Не разу ни шутка, напомню, когда прийдет
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 01:54
Цитата:
Ну это после канадской школы. А что делать после казахстанской?
maxsaf:
Просто смотрят, какие предметы он брал в школе. К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика.
Просто смотрят, какие предметы он брал в школе. К примеру если брал искусство, а не точные науки - то и в универ не возьмут ни на врача, ни на химика.
Ну это после канадской школы. А что делать после казахстанской?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 02:05
Цитата:
Ну канадский универ для жителей других стран - в двое дороже, так что не парьтесь)
Victor Yang:
Ну это после канадской школы. А что делать после казахстанской?
Ну это после канадской школы. А что делать после казахстанской?
Ну канадский универ для жителей других стран - в двое дороже, так что не парьтесь)
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