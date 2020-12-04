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≡ Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40469
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 15:37
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В Казахстане установлен минимальный размер пенсии и минимальный размер заработной платы на 2021 год. Соответствующие показатели прописаны в законе "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", подписанном Президентом страны.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:47
#15
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Интересно, нурлыботам поднимут зарплату? Работа нервная, половина зп на валерьянку и пустырник уходит :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1189
Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 05.12.20 - 12:49
#16
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Что вы все прицепились к 42500? Для государства важнее МРП, так как исходя из него начисляются штрафы и налоги.А МРП как раз и подрос. Сейчас 2778, будет 2917.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1069
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 23:45
#17
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Цитата:
maxsaf:
В каком смысле эту? Эту же самую - 42500? )


Ну да. Не помню точно почему, тогда был разговор, что надо поднимать уровень достатка населения, программу 100 шагов вводили или от минималки рассчитывается ЗП у бюджетников, что-то такое.

В общем в конце 2018-го указом Елбасы минималку подняли сразу в 1,5 раза с 28284 до 42500, до этого поднимали по 1000-2000 тенге в год. Видимо, перебрали - теперь вот уже 2-й год не поднимают. Что странно, ведь МРП (а вместе с ним и налоги, штрафы, отчисления) исправно растёт все эти годы.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 23:51
#18
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Цитата:
Тот самый:

А я все еще жду, как Абайка обьяснить такую странную индексацию в связи с инфляцией :lol:
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1069
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 23:54
#19
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Цитата:
КГСПС:
Что вы все прицепились к 42500? Для государства важнее МРП


МРП - доходная часть бюджета, а МЗП - расходная и такая же важная для бюджета. У тысяч бюджетников сетка зарплаты рассчитываются от МЗП.
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