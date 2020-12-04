Отправлено: - 23:45

maxsaf:

В каком смысле эту? Эту же самую - 42500? )

Цитата:Не помню точно почему, тогда был разговор, что надо поднимать уровень достатка населения, программу 100 шагов вводили или от минималки рассчитывается ЗП у бюджетников, что-то такое.В общем в конце 2018-го указом Елбасы минималку подняли сразу в 1,5 раза с 28284 до 42500, до этого поднимали по 1000-2000 тенге в год. Видимо, перебрали - теперь вот уже 2-й год не поднимают. Что странно, ведь МРП (а вместе с ним и налоги, штрафы, отчисления) исправно растёт все эти годы.