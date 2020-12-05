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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 940 из 940«1...938939940
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:13
#14086
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Цитата:
abaika95:
А на букву х....нету значит редакция считает что слово на Х.....не оскорбительное)

Я могу привести кучу примеров, где модерация автоматическая пропустит, а вы взвоете))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:37
#14087
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Цитата:
maxsaf:
Википедию прочтите, просто для интереса, определение.

Википедия - ничто, а вот ссылки в ней - всё. Из нескольких источников только один (Ушаков) называет это название оскорбительным. И тот 35-40 годов выпуска.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6022
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:40
#14088
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Цитата-/Да вообще отлично/




Почему я не удивлен?



Цитата-/Не, я не такой добрый - такую араву за свой счет угощать


Х....он и есть х.....


Цитата-/Меня не разрешаю так называть. В ответ буду использовать сами знаете что.)/



Да хоть бяку показывайте кто вам сказал что слово хохол или хохлы или хохлушка или холхлятский использовалось против вас?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6022
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:42
#14089
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Цитата-/Я могу привести кучу примеров, где модерация автоматическая пропустит, а вы взвоете/





Не взвою


Мне паралельно на оскорбление по нац признаку,на токое могут обижаться только "недалёкие" Вы надеюсь не из таких и Куат не из таких или вы чемто отличаетесь ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:43
#14090
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Цитата:
Victor Yang:
Википедия - ничто, а вот ссылки в ней - всё. Из нескольких источников только один (Ушаков) называет это название оскорбительным. И тот 35-40 годов выпуска.

Вы видимо основную дискуссию пропустили, и мой пример "трахнуть бутылкой" тоже пропустили :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:45
#14091
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Цитата:
abaika95:
Да хоть бяку показывайте кто вам сказал что слово хохол или хохлы или хохлушка или холхлятский использовалось против вас?))

Не против, а в отношении ко мне, в разговоре со мной в ответ на мою реплику.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:46
#14092
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Цитата:
abaika95:
Куат не из таких или вы чемто отличаетесь ?

Куат еще барахтается? ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:48
#14093
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Цитата:
abaika95:
Мне паралельно на оскорбление по нац признаку,на токое могут обижаться только "недалёкие"

И тем не менее, вы были против применения мною некоторых слов в свой адрес )) напомнить каких?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:00
#14094
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Цитата:
maxsaf:
Вы видимо основную дискуссию пропустили, и мой пример "трахнуть бутылкой" тоже пропустили

Да, я говорю про слово "хохол" безотносительно контекста обсуждения.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:05
#14095
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Цитата:
Victor Yang:
Да, я говорю про слово "хохол" безотносительно контекста обсуждения.

Я тоже
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6022
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:06
#14096
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Цитата-/Не против, а в отношении ко мне, в разговоре со мной в ответ на мою реплику./



Тоесть если я использую слово на букву х....то это автоматом считается что я обращаюсь к вам или нет?)




Цитата-/И тем не менее, вы были против применения мною некоторых слов в свой адрес )) напомнить каких?


Напомните,половину как я понял редакция забанит)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:11
#14097
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Цитата:
abaika95:
Тоесть если я использую слово на букву х....то это автоматом считается что я обращаюсь к вам или нет?)

Все зависит от хода беседы и контекста в каждом отдельном случае.


Цитата:
abaika95:
Напомните,половину как я понял редакция забанит)

Тест. Напомните, вы запретили мне называть вас мaмбeтoм, или разрешили?

:lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9080
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:13
#14098
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Цитата:
abaika95:
как я понял редакция забанит)

Чудеса? Или я взятку редакции дал?))
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