Отправлено: - 23:43

Victor Yang:

Википедия - ничто, а вот ссылки в ней - всё. Из нескольких источников только один (Ушаков) называет это название оскорбительным. И тот 35-40 годов выпуска.

Цитата:Вы видимо основную дискуссию пропустили, и мой пример "трахнуть бутылкой" тоже пропустили