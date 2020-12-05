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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:13
Цитата:
Я могу привести кучу примеров, где модерация автоматическая пропустит, а вы взвоете))
abaika95:
А на букву х....нету значит редакция считает что слово на Х.....не оскорбительное)
А на букву х....нету значит редакция считает что слово на Х.....не оскорбительное)
Я могу привести кучу примеров, где модерация автоматическая пропустит, а вы взвоете))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:37
Цитата:
Википедия - ничто, а вот ссылки в ней - всё. Из нескольких источников только один (Ушаков) называет это название оскорбительным. И тот 35-40 годов выпуска.
maxsaf:
Википедию прочтите, просто для интереса, определение.
Википедию прочтите, просто для интереса, определение.
Википедия - ничто, а вот ссылки в ней - всё. Из нескольких источников только один (Ушаков) называет это название оскорбительным. И тот 35-40 годов выпуска.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:40
Цитата-/Да вообще отлично/
Почему я не удивлен?
Цитата-/Не, я не такой добрый - такую араву за свой счет угощать
Х....он и есть х.....
Цитата-/Меня не разрешаю так называть. В ответ буду использовать сами знаете что.)/
Да хоть бяку показывайте кто вам сказал что слово хохол или хохлы или хохлушка или холхлятский использовалось против вас?))
Почему я не удивлен?
Цитата-/Не, я не такой добрый - такую араву за свой счет угощать
Х....он и есть х.....
Цитата-/Меня не разрешаю так называть. В ответ буду использовать сами знаете что.)/
Да хоть бяку показывайте кто вам сказал что слово хохол или хохлы или хохлушка или холхлятский использовалось против вас?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:42
Цитата-/Я могу привести кучу примеров, где модерация автоматическая пропустит, а вы взвоете/
Не взвою
Мне паралельно на оскорбление по нац признаку,на токое могут обижаться только "недалёкие" Вы надеюсь не из таких и Куат не из таких или вы чемто отличаетесь ?
Не взвою
Мне паралельно на оскорбление по нац признаку,на токое могут обижаться только "недалёкие" Вы надеюсь не из таких и Куат не из таких или вы чемто отличаетесь ?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:43
Цитата:
Вы видимо основную дискуссию пропустили, и мой пример "трахнуть бутылкой" тоже пропустили
Victor Yang:
Википедия - ничто, а вот ссылки в ней - всё. Из нескольких источников только один (Ушаков) называет это название оскорбительным. И тот 35-40 годов выпуска.
Википедия - ничто, а вот ссылки в ней - всё. Из нескольких источников только один (Ушаков) называет это название оскорбительным. И тот 35-40 годов выпуска.
Вы видимо основную дискуссию пропустили, и мой пример "трахнуть бутылкой" тоже пропустили
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:45
Цитата:
Не против, а в отношении ко мне, в разговоре со мной в ответ на мою реплику.
abaika95:
Да хоть бяку показывайте кто вам сказал что слово хохол или хохлы или хохлушка или холхлятский использовалось против вас?))
Да хоть бяку показывайте кто вам сказал что слово хохол или хохлы или хохлушка или холхлятский использовалось против вас?))
Не против, а в отношении ко мне, в разговоре со мной в ответ на мою реплику.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:46
Цитата:
Куат еще барахтается?
abaika95:
Куат не из таких или вы чемто отличаетесь ?
Куат не из таких или вы чемто отличаетесь ?
Куат еще барахтается?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 23:48
Цитата:
И тем не менее, вы были против применения мною некоторых слов в свой адрес )) напомнить каких?
abaika95:
Мне паралельно на оскорбление по нац признаку,на токое могут обижаться только "недалёкие"
Мне паралельно на оскорбление по нац признаку,на токое могут обижаться только "недалёкие"
И тем не менее, вы были против применения мною некоторых слов в свой адрес )) напомнить каких?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:00
Цитата:
Да, я говорю про слово "хохол" безотносительно контекста обсуждения.
maxsaf:
Вы видимо основную дискуссию пропустили, и мой пример "трахнуть бутылкой" тоже пропустили
Вы видимо основную дискуссию пропустили, и мой пример "трахнуть бутылкой" тоже пропустили
Да, я говорю про слово "хохол" безотносительно контекста обсуждения.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:05
Цитата:
Я тоже
Victor Yang:
Да, я говорю про слово "хохол" безотносительно контекста обсуждения.
Да, я говорю про слово "хохол" безотносительно контекста обсуждения.
Я тоже
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:06
Цитата-/Не против, а в отношении ко мне, в разговоре со мной в ответ на мою реплику./
Тоесть если я использую слово на букву х....то это автоматом считается что я обращаюсь к вам или нет?)
Цитата-/И тем не менее, вы были против применения мною некоторых слов в свой адрес )) напомнить каких?
Напомните,половину как я понял редакция забанит)
Тоесть если я использую слово на букву х....то это автоматом считается что я обращаюсь к вам или нет?)
Цитата-/И тем не менее, вы были против применения мною некоторых слов в свой адрес )) напомнить каких?
Напомните,половину как я понял редакция забанит)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:11
Цитата:
Все зависит от хода беседы и контекста в каждом отдельном случае.
Цитата:
Тест. Напомните, вы запретили мне называть вас мaмбeтoм, или разрешили?
abaika95:
Тоесть если я использую слово на букву х....то это автоматом считается что я обращаюсь к вам или нет?)
Тоесть если я использую слово на букву х....то это автоматом считается что я обращаюсь к вам или нет?)
Все зависит от хода беседы и контекста в каждом отдельном случае.
Цитата:
abaika95:
Напомните,половину как я понял редакция забанит)
Напомните,половину как я понял редакция забанит)
Тест. Напомните, вы запретили мне называть вас мaмбeтoм, или разрешили?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.12.20 - 00:13
Цитата:
Чудеса? Или я взятку редакции дал?))
abaika95:
как я понял редакция забанит)
как я понял редакция забанит)
Чудеса? Или я взятку редакции дал?))
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